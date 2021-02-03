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Devlet Bahçeli'den Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarla ilgili açıklama

03.02.2021 15:46 | Son Güncelleme:
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Devlet Bahçeli'den Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarla ilgili açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin yaptığı açıklamada "Eşkıyalar Boğaziçi’ne tutunarak ülkemize meydan okuyor." dedi.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamaları şöyle;

"Boğaziçi Üniversitesi’nde Türkiye’nin sinir uçlarıyla oynanıyor. Bununla birlikte sabır ve tahammül kapasitesi test ediliyor. Üç beş şuursuz öğrenciyi paravan yapan terör örgütü mensupları ateşe körükle gidiyor. Eşkıyalar Boğaziçi’ne tutunarak ülkemize meydan okuyor.

'DERHAL ÜNİVERSİTEDEN UZAKLAŞTIRILMALI'

Rektörümüz, öğretim üyeleri arasından başta Rektör Yardımcılığı olmak üzere münhal bulunan görevlere lazım gelen atamaları süratle yapmalıdır. Kabul etmeyen, yazılı talimata uymayanlar derhal üniversiteden uzaklaştırılmalıdır. Nitekim taviz verilirse sonuç vahim olacaktır.

Devletimizin yanındayız. Hükümetimizin arkasındayız. Kahraman polisimizin destekçisiyiz. Öğrenci ile teröristi tefrik edecek hem tecrübeye hem de ferasete sahibiz. Türkiye düşmanlarının maşalığına talip olanlar adaletin kızgın korunda erimeye terk edilmelidir.

'HERKES AKLINI BAŞINA ALSIN'

Toplumsal barış ve huzur ortamımızı iç ve dış ayakları olan bir proje kapsamında bozmak için çalışanlara ne devletimiz ne de milletimiz müsaade edecektir. Herkes aklını başına alsın. Boğaziçi’nden bir Gezi veya 6-8 Ekim olayları ya da 15 Temmuz’un bir türevi çıkamayacaktır.

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1970’li yılların başında “Boykot da bir işgal de bir” diyen meşhur devlet ve siyaset adamı hala hafıza kayıtlarımızda mahfuzdur. Sonrasında ise nelerin yaşandığı, nasıl bir felaket tablosunun ortaya çıktığı unutulmamıştır. Türkiye geriye sarmayacak, eskiye dönmeyecektir.

Üniversiteler terörün değil bilimin yuvasıdır. Böyle de kalacaktır."


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