Devlet Bahçeli: İstanbul'da seçime şaibe karıştığı ortadadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla Kızılcahamam'da düzenlenen toplantının açılışında konuştu. 31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden yaklaşık 2 hafta geçtiğini ancak seçim sonuçları üzerindeki tartışmaların hız kesmediğini, bilakis günbegün artış gösterdiğini belirten Bahçeli, bu durumun her türlü izahtan vareste olduğunu söyledi. Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla çalıştığını, milli iradenin sandıkta tezahür ettiğini, milletin takdir ve tercihinin belli olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Ancak 31 Mart seçimlerine gölge düşürmek isteyenler elbette boş durmamışlardır. Milli iradenin ipotek altına alınmasına alenen tevessül ve teşebbüs edilmiştir. Seçimin meşruiyetini sorgulatmak maksadıyla organize usulsüzlüklerin faili ve figüranı olanlar, 31 Mart'ı sabote etmek, hile ve desiselerle seçmen iradesini sekteye uğratmak için yoğun çaba ve faaliyet içinde yer almışlardır." diye konuştu.

"DEMOKRATİK SÜREÇLERİ ŞAİBELERLE BOĞMAK SORUNLARA YOL AÇABİLECEKTİR" Bahçeli, vatandaşların hür iradeleriyle kullandığı her oyun değerli, sandığın da demokrasinin onuru ve milli iradenin namusu olduğuna işaret ederek, bu onuru kirletmeye, bu namusu karalamaya hiç kimsenin haddinin ve hakkının bulunmadığını vurguladı. "Demokrasi kültürümüzün yozlaştırılmasına suskun kalmamız, delilli, ispatlı sandık yolsuzluklarına göz yummamız kesinlikle düşünülemeyecektir. " ifadesini kullanan Bahçeli, bu konunun her türlü siyasi anlayış ve angajmanlardan tamamıyla ayrı ele alınması gerektiğini dile getirdi. Bahçeli, "Demokratik süreçleri şaibelerle boğmak, sahadaki emeği, milletimizin erdemli seçimini sandık başında tahrip ve tahrif etmek, altından kalkılamayacak sonuç ve sorunlara zincirleme şekilde yol açabilecektir." değerlendirmesinde bulundu. "ULAŞILAN SİYASAL NETİCE KAPSAMLI OLARAK ELE ALINACAK" Toplantıda yerel seçimlerin yanı sıra bundan sonraki siyasi gelişmeler ve muhtemel gündemlerle ilgili değerlendirmelerin de yapılacağını ifade eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "31 Mart'ta Milliyetçi Hareket Partisinin ve Cumhur İttifakı'nın ulaştığı siyasal netice kapsamlı olarak ele alınacaktır. Ne söyledik, neyi hedefledik, nereye ulaştık? Cevabını arayacağımız soruların ilk etabı bunlardan ibarettir.

İkinci olarak, Türkiye nasıl bir ortamda seçime gitmiş, hangi tehditlerle muhatap kalmış, milli iradenin üzerinde baskı kurmak için hangi mekanizmalar kurulmuş, hangi mihraklar sinsi kurgu yapmıştır? Cevaplarını kuyumcu titizliğiyle araştıracağımız soruların bir diğer ayağı da bu şekilde vasat bulacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart seçimlerine büyük anlamlar yüklemiş, milli bekamız üzerinde derin yankıları olacağını ifade etmiştir. Bunda da ne kadar haklı olduğumuz, ne kadar isabetli öngörüde bulunduğumuz şimdiden ortaya çıkmıştır. Şunu bir defa gönül huzuruyla ve tam bir inanmışlıkla söylemek isterim ki 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin kazananı açık ara farkla Cumhur İttifakı'dır." "TÜRKİYE İÇİN MUAZZAM BİR KAZANIMDIR" Bahçeli, MHP ile AK Parti'nin samimi, sağduyulu ve şuurlu bir ittifakla Türk milletinin özlemlerini seslendirdiklerini, bunun aksini iddia etmenin beyhude bir gayret olduğunu dile getirdi. Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın çağrısı, hamdolsun milletimiz tarafından hem duyulmuş hem de kabul görmüştür. Kaldı ki bu durum Türkiye için muazzam bir kazanımdır. 31 Mart'tan alınan sonuçlar, seçimsiz geçecek 4,5 yıllık zaman diliminde, Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümüyle ilgili yapılacak müstesna hazırlıklara güçlü bir destek; büyüyen, gelişen, vesayeti dışlayan, kalıpları kıran Türkiye'ye demokratik bir katkıdır." dedi.

"MHP SAFRALARI ATTI, KAMBURLARDAN KURTULDU" MHP'nin, 31 Mart seçimlerinde büyük bir başarıya imza attığını söyleyen Bahçeli, şöyle devam etti: "Yenilgimizi gözleyenler bir kez daha ters köşeye yattılar. Kaybedeceğimizi düşleyenler yeniden hayal kırıklığına uğradılar. Milliyetçi Hareket Partisi safraları attı, kamburlardan kurtuldu, çok şükür istikrarlı, irfanlı, iddialı ve inançlı yükselişine devam etti. 31 Mart'ta, Türk milleti bekasına sonuna kadar sahip çıktı. 31 Mart'ta, Türkiye'nin önü açıldı, geleceği aydınlandı. Aziz milletimiz, Cumhur İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni teyit etmekle kalmadı; istikbalin mimarı, istiklalin mihveri olarak tescilledi." "ÇOK AKTÖRLÜ PİS BİR SENARYONUN HEDEFİNDE YER ALABİLİRİZ" Bahçeli, bu durumu hazmedemeyenlerin ne yaptığının ve ne söylediğinin meseleleri olmadığını vurgulayarak, herkesin kendine yakışanı, meşrebine uygun olanı yapacağını kaydetti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "Bizim fitnekoliklerle meşgul olacak vaktimiz yoktur. Siyasi düzenbazlarla, siyaset cambazlarıyla oyalanmaya, onların seviyelerine düşmeye halimiz ve hakkımız olamayacaktır. Önümüze bakacağız, işimize bakacağız, millete hizmet yolundan ayrılmayacağız. Dik duracağız, sağlam duracağız, adam gibi duracağız, bu suretle sarsılmayacağız, muhkem ve muteber istikametimizden asla sapmayacağız.

Çok cepheden saldırı altında olabiliriz, hiç fark etmez. Çok aktörlü pis bir senaryonun hedefinde yer alabiliriz, ne gam ne tasa, bize sökmez, bize işlemez. Bir olursak, birlikte hareket edersek, her mihneti aşar, her melaneti yarar, her musibeti yeneriz." "ONLARIN YOLU KARANLIKTIR, KÖHNEDİR, KÖTÜRÜMDÜR" Bahçeli, kutlu davalarından, Türkiye'nin tarihsel ve egemenlik haklarını müdafaadan, milli bekayı savunmaktan, hakkı ve hakikati batılın yüzüne haykırmaktan, hıyanetle mücadeleden vazgeçmeyeceklerine dikkati çekerek, MHP'nin tarihin doğru yerinde ve siyasetin doğru yönünde olduğunu söyledi. Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin müşfik yüzü, tertemiz özü, kudretli sözüdür. Unutulmasın ki Cumhur İttifakı'nın akıbeti Türkiye'nin kader çizgisiyle kesişmiştir. Zillet ve hezimetle yolu birleşenler Türkiye'nin karşısında mevzilenen şer ve şekavet cephesidir. Onların yolu karanlıktır, köhnedir, kötürümdür, direkt uçuruma açılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu. "ZİLLET İTTİFAKI 31 MART'TA SONUÇ ALAMAMIŞTIR" Yerel seçimleri değerlendiren Bahçeli, seçimlerin birkaç müessif olay dışında genel anlamda huzurlu ve sakin geçtiğini söyledi.

Seçime katılım oranının yüzde 85’i bulduğunu vurgulayan Bahçeli, "Demokrasimiz bir kez daha rüştünü ispatlamıştır. Türkiye'yi kötüleme yarışına giren mihraklar, demokrasimizi yargılamaya heves eden karanlık çevreler, geleceğimizi kundaklamaya kalkışan dış güçler kaybetmiştir." dedi, "Zillet İttifakı ne yaptıysa 31 Mart’tan sonuç alamamıştır." diyen Bahçeli, aldatma ve kandırma siyasetinin itibar görmediğini belirtti. Türk demokrasisinin her türlü engellemeye, karşı duruşlara, karamsar yaklaşımlara, iftiralara, yalanlara rağmen köklü ve dinamik niteliğini kanıtladığını, gelişmeye açık vasfını da koruduğunu aktaran Bahçeli, şöyle devam etti: "Yeni hükümet sisteminin istikrar içinde devamlılığı için 31 Mart seçimleri tarihi önemdeydi. Bu kapsamda 31 Mart seçimleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin adı konulmamış, ilanı yapılmamış güvenoyuna dönüşmüştü. Çünkü CHP- İP- HDP’nin başını çektiği zillet ittifakı yeni hükümet sistemine mesafeli tavırlarını muhafaza edip her fırsatta eskiye dönmekten bahsediyorlardı. Cumhur İttifakı’nın, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde aldığı demokratik desteğin gerisine düşmesi de asıl ve esas hedefleri arasındaydı.

Nitekim X+Y=Z formülüyle siyasi denklemini kurduğumuz 31 Mart seçimlerinde Z, yani MHP ile AK Parti’nin toplam oyu, 24 Haziran’ın gerisine düşmemiş, tam tersine üstünde kalmıştır. Kısaca Z, zafer olarak tecelli etmiştir." CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi ve diğer yedeklerinin zoraki ittifakının milli iradeden geçer not alamadığını belirten Bahçeli, gerçekleri çarpıtmanın nafile olduğunu dile getirdi. "SONUÇ ASLA DEĞİŞMEYECEKTİR" İster il genel meclis seçiminden çıkan tabloya isterse belediye meclis seçimindeki tabloya bakılsın bu sonucun asla değişmeyeceğini vurgulayan Devlet Bahçeli, "MHP ile AK Parti'nin Cumhur İttifakı şemsiyesi altında yaptığı hesapsız ve çıkarsız birliktelik hukuku millet nezdinde tam olarak destek bulmuş, takdir edilmiş, üstelik taraflara ihmali halinde ağır siyasi bedellere yol açacak sorumluluklar yüklemiştir." dedi. Türk milletinin Cumhur İttifakı'na güven duyduğunu açık seçik gösterdiğini aktaran Bahçeli, 31 Mart seçimlerinde kazananın Cumhur İttifakı ve Türk milleti olduğunu söyledi. 235 belediye başkanlığı kazandık MHP'nin 31 Mart seçimlerinde 1 büyükşehir, 10 il, 58 metropol ilçe, 78 ilçe, 89 belde olmak üzere toplam 235 belediye başkanlığı kazandığını bildiren Bahçeli, "Bin 389 belediyenin 987'si Cumhur İttifakı’nın siyasi sorumluluğuna teslim edilmiştir. Belediye başkanlıklarının yüzde 72'si Cumhur İttifak’ını oluşturan partilerin yönetimine geçmiştir." değerlendirmesini yaptı.

"Geldiğimiz bu aşamada karşımızdaki tablo başarı sayılmayacak mıdır?" diye soran Bahçeli, partilerinin 2014 seçimlerine göre büyük bir sıçrama yaptığını bildirdi. MHP'nin, Orta Anadolu ve Karadeniz başta olmak üzere hemen hemen tüm seçim çevrelerinde hem Cumhur İttifakı içinde hem de tek başına siyasi varlığını güçlü şekilde göstererek yükselişini sürdürdüğünü aktaran Bahçeli, "Oransal olarak belediye başkanlığı sayısını en çok arttıran parti MHP olmuştur." diye konuştu. MHP ile AK Parti'nin seçimden başarıyla çıktığını tekrarlayan Bahçeli, "Gönül isterdi ki daha fazla belediye başkalığı kazanalım. Bu itibarla, eksiğimiz varsa tamamlayacağız. Bütün sonuçları sandık sandık inceleyeceğiz. Daha iyisini, daha fazlasını zaman ve süreç içerisinde el birliğiyle, güç birliğiyle, tam bir inanmışlıkla mutlaka sağlamış olacağız. Bize bağlanan güveni boşa çıkarmayacağız." açıklamasında bulundu. "MHP'NİN ALDIĞI OY: 18,81'DİR" 31 Mart seçimlerinde 3 bin 658 belediye meclis üyesinin MHP'den seçildiğini bildiren Devlet Bahçeli, bu sayının toplam belediye meclis üyelerinin yüzde 17,63’üne tekabül ettiğini söyledi.

31 Mart seçimleri değerlendirilirken MHP'nin oy oranının belediye meclis sonuçları baz alınarak yorumlandığını, kasıtlı ve yanlı şekilde devamlı yüzde 7,4 düzeyinde gösterildiğini aktaran Bahçeli, bu iddianın gerçek dışı olduğunu söyledi. Bahçeli, "27 büyükşehir, 17 il, 431 metropol ilçe, 36 ilçe, 33 beldede aday göstermeden Cumhur İttifakı’yla seçimlere katıldığımız açıktır. Partimizin doğrudan oy almadığı pek çok seçim çevresi varken, oy oranımızı yüzde 7,4 göstermek haksızlıktır, adaletsizliktir. 31 Mart’ta partilerin oy dağılımı en sağlıklı şekilde il genel meclis seçimlerinde görülebilecek, en azından herkese ve hepimize hakkaniyetli bir fikir verecektir. Bu çerçevede Milliyetçi Hareket Partisi’nin aldığı oy oranı yüzde 18,81’dir. Ayrıca seçilen il genel meclis üye sayımız da 188’dir." dedi. AK Parti'nin il genel meclisi seçiminde aldığı oy oranını ise yüzde 41,61 olarak açıklayan Bahçeli, Cumhur İttifakı’nı oluşturan partilerin toplam oy oranının yüzde 60,42 seviyesinde olduğunu belirtti.

Belediye meclis üyeleriyle il genel meclis üyelerinin sayısal ve oransal üstünlüğünün mutlak anlamda Cumhur İttifakı'nda olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Zillet ittifakının kanatları kırıktır." ifadesini kullandı. Cumhur İttifakı’nın belediye başkanlıklarını alamadığı büyükşehir ve illerde belediye meclis üyeleri boyutuyla denetim ve kontrol görevinin de "cumhur"un bizzat kendisine emanet edildiğini belirten Bahçeli, "Zillet ittifakının ana aktörü CHP'nin özellikle 11 büyükşehirde sonuç aldığı görülmektedir. Bu aslında nevi şahsına münhasır Pirus zaferidir. Kazanırken kayıp böyle bir şeydir. CHP’nin yönetimini üstlendiği büyükşehir belediyelerinde meclis üyeliklerinin ağırlığı Cumhur İttifakı’ndan yanadır. Davul onların boynunda olsa da tokmağın kimde olduğu aşikardır." diye konuştu. "BAŞKALARINA KAZANDIRAYIM DERKEN KENDİ KALELERİNE GOL ATMIŞLARDIR" HDP'nin seçimlerde bütün imkanlarıyla CHP’ye çalıştığını bildiren Bahçeli, şöyle devam etti: "İP'in karanlık misyonu bütün yönleriyle deşifre olmuştur. CHP'nin kuklasına dönenler, siyasi hülleyle ahlaki hezimet yaşayanlar, MHP’ye engel olmak, önüne geçmek amacıyla kumandayla hareket edenler iki cihanda da yatacak yerleri olmayan kötülerdir. Bunlar PKK’nın emellerine hizmet etmişlerdir. Bunlar Türkiye düşmanlarının gölgesine sığınmışlar, kılıcını sallamışlardır. Başkasına kazandırayım derken kendi kalelerine gol üstüne gol atmışlardır.

Varlıklarını sadece iş birlikçiliğe, ilkesizliğe, CHP’nin kule nöbetçiliğine adayanlar 31 Mart’ta siyaseten iflas bayrağını çekmişler, çürümenin son safhasına eriye eriye geçmişlerdir. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, Mersin'de, Antalya'da, Bursa'da zillet ittifakına HDP-PKK kan nakli yapmış, CHP’ye oy desteği sağlamıştır." FETÖ’cülerin de her yerde açık açık, göstere göstere, adeta meydan okuyarak "zillet ittifakı"na çalıştıklarını bildiren Bahçeli, üç büyükşehirde çok tehlikeli bir oyun oynandığını, diğer büyükşehirlerde de durumun bundan farklı olmadığını söyledi. Büyükşehir ilçe belediyelerinde sayısal ve siyasal üstünlüğün Cumhur İttifakı'ndayken, büyükşehir belediye yönetimlerinin CHP'ye geçtiğini belirten Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Mesela Ankara'da Cumhur İttifakı 25 ilçenin 22'sinde belediye yönetimini kazanmış, üç ilçenin yönetimi de CHP'de kalmıştır. Buna rağmen büyükşehir belediye başkanlığına hakkındaki suçlamalardan henüz aklanmamış ve hukuken temize çıkmamış bir şahıs seçilmiştir. Bize göre, ilçe belediyelerindeki iradenin büyükşehir belediyesine yansımamış olması kafa karıştırıcı bir pürüz, demokratik bir zafiyettir. Bunun tamir ve telafisi şarttır. Önümüzdeki gündem konularından birisi de bu olmalıdır. Mahalli idarelerde sistemsel onarım, yönetimsel düzenleme elzemdir."