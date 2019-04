Devlet Bahçeli: İstanbul'da seçime şaibe karıştığı ortadadır

31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden yaklaşık 2 hafta geçtiğini ancak seçim sonuçları üzerindeki tartışmaların hız kesmediğini, bilakis günbegün artış gösterdiğini belirten Bahçeli, bu durumun her türlü izahtan vareste olduğunu söyledi.

"Demokrasi kültürümüzün yozlaştırılmasına suskun kalmamız, delilli, ispatlı sandık yolsuzluklarına göz yummamız kesinlikle düşünülemeyecektir. " ifadesini kullanan Bahçeli, bu konunun her türlü siyasi anlayış ve angajmanlardan tamamıyla ayrı ele alınması gerektiğini dile getirdi.

Bahçeli, vatandaşların hür iradeleriyle kullandığı her oyun değerli, sandığın da demokrasinin onuru ve milli iradenin namusu olduğuna işaret ederek, bu onuru kirletmeye, bu namusu karalamaya hiç kimsenin haddinin ve hakkının bulunmadığını vurguladı.

Çok cepheden saldırı altında olabiliriz, hiç fark etmez. Çok aktörlü pis bir senaryonun hedefinde yer alabiliriz, ne gam ne tasa, bize sökmez, bize işlemez. Bir olursak, birlikte hareket edersek, her mihneti aşar, her melaneti yarar, her musibeti yeneriz."

"ONLARIN YOLU KARANLIKTIR, KÖHNEDİR, KÖTÜRÜMDÜR"

Bahçeli, kutlu davalarından, Türkiye'nin tarihsel ve egemenlik haklarını müdafaadan, milli bekayı savunmaktan, hakkı ve hakikati batılın yüzüne haykırmaktan, hıyanetle mücadeleden vazgeçmeyeceklerine dikkati çekerek, MHP'nin tarihin doğru yerinde ve siyasetin doğru yönünde olduğunu söyledi.

Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin müşfik yüzü, tertemiz özü, kudretli sözüdür. Unutulmasın ki Cumhur İttifakı'nın akıbeti Türkiye'nin kader çizgisiyle kesişmiştir. Zillet ve hezimetle yolu birleşenler Türkiye'nin karşısında mevzilenen şer ve şekavet cephesidir. Onların yolu karanlıktır, köhnedir, kötürümdür, direkt uçuruma açılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"ZİLLET İTTİFAKI 31 MART'TA SONUÇ ALAMAMIŞTIR"

Yerel seçimleri değerlendiren Bahçeli, seçimlerin birkaç müessif olay dışında genel anlamda huzurlu ve sakin geçtiğini söyledi.