Devlet Bahçeli TOGG’a dua ederek bindi! Test sürüşünü ise Mustafa Şentop yaptı…

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Kampüsü Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile bugün Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleşirken bir çok siyasi isim de bugün ilk kez otomobille test sürüşleri gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, birlikte yerli otomobil TOGG'u yakından inceledi.

Devlet Bahçeli, araca bindikten sonra dua ederken daha sonra aracı yakından inceledi. Bahçeli’nin dua ettiği görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Liderler, yakın zamanda seri üretime geçecek TOGG'a tam not verdi.



