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Devriye gezen polis aracına silahlı saldırı! Şehir ayağa kalktı

18.04.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da ortalığı ayağa kaldıran bir silahlı saldırı olayı yaşandı. Devriye gezen polis aracına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili 2 kişi yakalandı. İşte detaylar...

Devriye gezen polis aracına silahlı saldırı! Şehir ayağa kalktı

Dehşete düşüren olay, dün 23.00 sıralarında merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre devriye gezen uygulama ekiplerine Talaytepe Mahallesi’nde silahlı saldırıda bulunuldu.

Hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli şahsa yönelik çalışma yapan polis ekipleri, yol üzerinde kontrol noktası oluşturdu. Denetim sırasında polisin 'Dur' ihtarından sonra şüpheli, üzerindeki tabancayla ateş açtı.

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Saldırıda ölen veya yaralanan olmazken, olay yerine çok sayıda özel harekat polisleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinden yaya olarak kaçan saldırgan şahıs için çevrede inceleme yapan ekipler, çatışmanın yaşandığı bölgede şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.

İHA

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