DHA YURT BÜLTENİ-10

1)KENAN SOFUOĞLU, TAHTA ARABAYLA BÖYLE KAZA YAPMIŞ RİZE'nin Ardeşen ilçesi Tunca beldesinde dün 10'uncusu düzenlenen 'Red Bull Formulaz' tahta araba yarışlarında, Dünya Supersport Şampiyonu ünlü motosikletçi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun hafif yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Formulaz tahta araba yarışları sırasında yarı finalde yarışan Dünya Supersport Şampiyonu ünlü mokotosikletçi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, kaza geçirdi. Tahta arabayla dik rampada hızla indiği sırada kontrolünü kaybeden Sofuoğlu, saman balyalarına çarptı, tahta direksiyon sert bir şekilde çenesine isabete etti. Yere düşen Sofuoğlu, çenesi ve parmaklarından yaralandı. Buna rağmen yarışa devam eden Sofuoğlu'na bitiş noktasına ulaştığında sağlık görevlileri müdahale etti. Yarışlara devam edemeyen Sofuoğlu, kendi aracıyla Rize Devlet Hastanesi'nde gitti. Pansuman yapılan Sofuoğlu, taburcu edildi. Kenan Sofuoğlu'nun kazası kameralara yansıdı. Görüntü Dökümü

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-Kenan Sofuoğlu detayları

-Kaza anı

-Kenan Sofuoğlu ile röp.

Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA =================================================== 2)ÇANAKKALE’DE TATİLCİLERİN DÖNÜŞ ÇİLESİ SÜRÜYOR ÇANAKKALE’de dün başlayan tatilcilerin dönüş çilesi, bugün de sürüyor. Kent merkezinden Eceabat ilçesine ve Kilitbahir köyüne geçişler için feribot iskelesinde oluşan araç kuyruğu 5 kilometreye dayandı. Şehir içindeki tüm ana arterlerde trafik adeta kilitlendi.

Ege sahillerinde Kurban Bayramı tatilini geçiren vatandaşlar, trafikte hafta sonu yoğunluk yaşanabileceğini düşünerek dün dönüşe geçti. Tatilciler, dün yollarda yoğunluk oluşturdu. Bu yoğunluk bugün de artarak devam etti. Özellikle İstanbul ve Trakya’daki bazı kentlerde oturanların geçiş güzergahı olan Çanakkale Boğaz hattında, Gestaş firmasının toplam 11 feribot ile aralıksız sefer yapmasına karşın, iskelelerde uzun araç kuyrukları oluştu. Dün 4 kilometreyi bulan Çanakkale merkez feribot iskelesindeki araç kuyruğu, bugün 5 kilometreye dayandı. Feribot iskelesinden kordon boyundaki Kayserili Ahmetpaşa Caddesi'ne ve Piri Reis Caddesi'nin Sanayi Kavşağı'na kadar olan bölüme kadar çift sıra araç kuyruğu oluştu. Trafik ekipleri, yoğunluğun önüne geçmek için çaba harcamasına karşın, tatilciler feribot sırasının kendilerine gelmesi için 3-4 saat beklemek zorunda kaldı. Gerilen sürücüler arasında zaman zaman sözlü tartışmalar yaşandı. Bazı tatilciler, feribot sırası nedeniyle Cuma namazını kaçırmaktan dert yandı, bazıları ise, iskelelerin geliştirilerek, feribot sayısının arttırılmasını istedi. Çanakkale’de feribot yoğunluğunun yaşandığı bir diğer hat ise Lapseki-Gelibolu ve Çardak-Gelibolu hattı oldu. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yaşanan yoğunluk nedeniyle seferlerin saatsiz olarak doldur-boşalt sistemiyle yapıldığını belirtti.

Kurban Bayramı tatili boyunca, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Çanakkale-Eceabat hattında 3, Lapseki-Gelibolu hattında 4, Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında ise 2 feribot olmak üzere toplam 16 feribot hizmet veriyor.

Görüntü Dökümü

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Feribot iskelesinden genel görüntü.

Feribot kuyruğundan görüntü.

Sırada bekleyen sürücülerle röp. Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA) ===================================================== 3)GÖLETE UÇAN OTOMOBİLDE ÖLENLERDEN 2'Sİ TOPRAĞA VERİLDİ UŞAK'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcasöğüt Köyü'nde yokuş çıkarken aniden geri kayarak sulama göletine düşen otomobilde boğulup ölen 4 kişiden Nazmiye Yanar (80) ve gelini Gönül Yanar (48) toprağa verildi. Kaza, dün (perşembe) saat 11.30 sıralarında, Kızılcasöğüt Göletinde meydana geldi. Kızılcasöğüt Göleti mesire alanına pikniğe gelen aynı aileden 4 kişinin içinde bulunduğu, engelli sürücü Ramazan Yanar'ın (56) yönetimindeki 06 GMC 60 plakalı otomobil, yokuş çıkarken, bir anda geri kaymaya başladı. Yaklaşık 40 metre geri giden otomobil, sulama göletine düştü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerine bildirerek, yardım istedi. Bu sırada vatandaşlar vakit kaybetmemek için, kendi araçlarına halatla bağladıkları otomobili, gölet kenarına çekmeyi başardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Yanar, ablası Ummuhan Karacan (61), annesi Nazmiye Yanar (80), yengesi Gönül Yanar'ın (48) öldüğü belirlendi. Ölenlerin cesetleri, savcının yaptığı inceleme sonrası Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Morgda işlemleri tamamlanan Nazmiye Yanar ve gelini Gönül Yanar'ın cenazeleri bugün yakınlarına teslim edildi. Nazmiye Yanar ve gelini Gönül Yanar için Banaz'daki Şehitler Camii'nde cenaze namazı kılındı. Öğlende kılınan namaz sonrası Nazmiye Yanar ve gelini Gönül Yanar, ilçedeki Banaz Eski Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine; ölenlerin yakınları, akrabaları ve köylüler katıldı.

Kazada ölen Ummuhan Karacan'ın, ikindide İslam Mahallesi Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası İslam Mahalle Mezarlığında toprağa verileceği belirtildi. Sürücüsü Ramazan Yanar'ın cenazesi için ise eşinin ve çocuklarının Peru'dan dönmesinin beklendiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze töreninden görüntü Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA) 4)ÇEVRE YOLUNDA LASTİĞİ PATLAYAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ BURSA'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında lastiği patlayan motosiklet emniyet şeridinde park halinde bulunan otomobile çarparak savruldu. Kazada yaralanan motosikletin 47 yaşındaki sürücüsü Tuncay Akkaya yaralandı. Kaza, Orhangazi-Bursa karayolu Karsak Boğazı mevkiinde bugün meydana geldi. Kullandığı 34 BU 2319 plakalı motosiklet ile İstanbul istikametine gitmekte olan Tuncay Akkaya, lastiği patlayan motosiklet ile çevre yolunda emniyet şeridinde park eden 45 yaşındaki Bülent Yer'in kullandığı 06 BV 5101 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan motosikletten fırlayan Tuncay Akkaya yaralandı. Akkaya, bu sırada tesadüfen buradan geçmekte olan motosikletli gençlerden oluşan grubun haber vermesi sonucu gelen ambulans ile devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı. Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri, yaralıya müdahale, sedyeye konması, ambulansa taşınması, kaza yapan

araçların görüntüsü detay görüntüler