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Didem Soydan sütyensiz pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü

10.04.2023 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü model Didem Soydan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sahra Çölü’nden fotoğraflarını yayınladı. Fas’a giden güzel modelin sütyensiz pozları takipçileri tarafından çok beğenildi.

Didem Soydan sütyensiz pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü

Didem Soydan cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel model en son katıldığı bir davette giydiği transparan elbisesi ile gündem olmuştu. Fas’a giden Soydan Sahra Çölü’nde çekindiği fotoğraflarını peş peşe paylaştı. Ünlü ismin sütyensiz pozlarına beğeni yağdı.

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39 yaşındaki ünlü isim en son Doya Doya Moda All Star jüri üyeliğini üstlenen modacı Umut Eker ile fotoğraflarını paylaştı. Soydan’ın pozlarına takipçileri "En güzel sarı", "Çok iyi", "Cool ikili" yorumlarında bulundu.

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Sosyal medyada yorumlara sık sık yanıt veren Soydan bir takipçisinin "Abla fotolar çok karanlık, pozlar mı yandı nedir?" demesi üzerine "Canımız böyle istedi" dedi.

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