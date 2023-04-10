Didem Soydan sütyensiz pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü

Didem Soydan cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel model en son katıldığı bir davette giydiği transparan elbisesi ile gündem olmuştu. Fas’a giden Soydan Sahra Çölü’nde çekindiği fotoğraflarını peş peşe paylaştı. Ünlü ismin sütyensiz pozlarına beğeni yağdı.

39 yaşındaki ünlü isim en son Doya Doya Moda All Star jüri üyeliğini üstlenen modacı Umut Eker ile fotoğraflarını paylaştı. Soydan’ın pozlarına takipçileri "En güzel sarı", "Çok iyi", "Cool ikili" yorumlarında bulundu.

Sosyal medyada yorumlara sık sık yanıt veren Soydan bir takipçisinin "Abla fotolar çok karanlık, pozlar mı yandı nedir?" demesi üzerine "Canımız böyle istedi" dedi.





