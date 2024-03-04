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Dijital baskı olmasına rağmen ünlü bir ressamın elinden çıkmışcasına havalı görünen tablolar

01.03.2024 11:47
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Sanat eserlerinin dijital ortamda üretilip çoğaltılması anlamına gelen dijital baskı, sanat eserlerini dijital olarak düzenlenebilir, çoğaltılabilir ve geniş kitlelere ulaştırılabilir hale getiriyor. Eğer siz de dijital baskı tablolara merak duyuyor ve zevkinize hitap eden eserler arayışındaysanız içeriğimize göz atmanızı öneririz. İster klasikleri sevin ister çağdaş sanatın izinde koşun seçkimizde yer alan her zevke hitap edeceğini düşündüğümüz dijital baskı tablolara göz atmadan geçmeyin.

Dijital baskı olmasına rağmen ünlü bir ressamın elinden çıkmışcasına havalı görünen tablolar

Günümüzde sanatın dijital dünyadaki dönüşümüne tanık oluyoruz. Dijital baskı da bu dönüşümün örneklerinden birisi. Teknolojinin sanatla buluştuğu dijital baskı tablolar bazen o kadar gerçekçi görünüyor ki aslını aratmıyor. Biz de sanatı seven ve estetik zevkine güvenen herkes için özel bir seçki hazırladık. Dijital baskı olmalarına rağmen ünlü bir ressamın elinden çıkmışçasına havalı görünen tabloların yer aldığı içeriğimize gelin, birlikte göz atalım.

1. Manzarayı evinize taşıyın: Atlantis Tablo Sahilde Evler Kanvas Tablo

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Atlantis Tablo Sahilde Evler Kanvas Tablo, 110x30 cm boyutuyla evinize estetik bir dokunuş katmak için harika bir seçenek sunuyor. %100 pamuk kanvas bezine işlenen kaliteli baskıya ve ters gergi tekniği ile hazırlanan çerçevesiz tasarıma sahip tablo insan sağlığına zararsız ve kokusuz mürekkepler kullanılarak üretiliyor. Yıpranma ve bozulmalara karşı koruyucu solüsyon uygulanan ürün doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığı sürece renklerini uzun süre koruyabiliyor. Sahilde evler temasına sahip tablo asmaya hazır bir şekilde gönderiliyor.

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2. Evinizin atmosferini değiştirecek: 3 Parça Soyut Tablo Seti

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Üç farklı soyut tema içeren dikdörtgen posterlerden oluşan 48x33 santimetre boyutlarındaki 3 Parça Tablo Seti, %100 ahşap kereste çerçeve ve 300 gsm fotoğraf kağıdıyla yüksek kaliteli dijital baskı ile üretiliyor. 300 dpi yüksek çözünürlükte benzersiz detaylar sunan ve güneş ışığına karşı dayanıklı olan ürün, uzun ömürlü bir kullanıma sahip. Timsah ağzı askı aparatı sayesinde kolayca duvara asılabilen set, ev dekorasyonunuza zarif bir dokunuş katıyor.

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3. Etkileyici tasarım: Assos Design Dolunay Cam Tablo

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Assos Design'ın 47 x 30 santimetre boyutundaki Dolunay Cam Tablosu, kırılmaya karşı 10 kat dayanıklı özel temperlenmiş camdan imal ediliyor. Kenarları rodajlanmış olup keskinlikleri giderilerek kullanımı güvenli hale getirilen tablonun yüksek çözünürlüklü tasarımı, camın arka yüzeyine ultraviole baskı tekniğiyle uygulanarak üretiliyor. Bu sayede solma veya soyulmaların önlendiği tablonun özel askı aparatı ve yönlendirme şeridi montajı kolay bir şekilde gerçekleştirmeyi sağlıyor. Dijital baskı, camın arka tarafında olduğundan temizlik işleminin de oldukça pratik olduğu renkli tablo, duvarınıza estetik bir dokunuş katarak göz alıcı bir görünüm sunuyor.

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4. Evinizin dekoruna anında uyum sağlayacak: Pinecone Nar Tablosu

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Birinci sınıf ahşap malzemeden özenle imal edilmiş çerçevesiyle estetik bir görünüm sunan Pinecone Nar Tablosu, orta yüzeyinde doğal taş malzeme kullanılarak üretiliyor. Çevreye duyarlı bir imal sürecinden geçen tablo uzun ömürlü bir kullanıma sahip. Dayanıklı yapısı sayesinde ısıya, suya ve neme karşı direnç gösterirken kolay temizlenebilir özelliğiyle de pratik kullanım sunan ürünün arka tarafında bulunan askı aparatı duvara kolayca monte etmeyi sağlıyor.

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5. Odanıza canlılık katacak: Tüy Dekoratif Kanvas Tablo

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Dikdörtgen şeklinde ve 100x50 santimetre boyutunda olan Tüy Dekoratif Kanvas Tablo, evinizde zarif ve modern bir atmosfer yaratmak için ideal bir seçenek sağlıyor. Mavi ve sarı renkli tüy desenlerinden oluşan bir tasarımı bulunan tablo, 1 kilogram ağırlığa sahip. Tüy deseniyle zenginleştirilen ürün, duvarlarınıza şıklık katarak evinize hoş bir dokunuş sağlayacak.

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6. Duvarlarınızı zenginleştirecek: Fark Tanıtım Afrikalı Kadın Tablo

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Fark Tanıtım'ın Afrikalı Kadın Tablosu, zarif tasarımı ve yüksek kaliteli malzemeleriyle dikkat çekiyor. 43.5 cm genişliğe, 63.5 cm yüksekliğe ve 1.2 cm kalınlığa sahip olan siyah renkli çerçevesi ve 0.4 mikron kalınlığındaki PVC pleksi ile kaplanmış olan tablonun dayanıklı ve uzun ömürlü bir yapısı bulunuyor. Üstelik, 250 gram mat kuşe kağıt kullanılarak yüksek baskı kalitesi sağlanan dikdörtgen tablo modern görünümüyle herhangi bir mekana kolayca uyum sağlayan bir tasarıma sahip. Yüksek teknoloji baskı makineleriyle üretilen tablo, Afrikalı kadın figürü, etkileyici renkleri ve detayları ile dikkat çekiyor.

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7. Sonbaharın huzurlu atmosferini hissedin: Homearths Sonbahar ve Doğa Temalı Duvar Tablosu

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Homearths'ın Sonbahar ve Doğa Temalı Duvar Tablosu, estetik bir görsel sunarken sağlığınızı da ön planda tutuyor. Kanserojen madde içermeyen boyalarla işlenen tablo, 280 gram %100 polyester kanvas kumaşıyla üretiliyor. Temizlenmesi için hafif nemli veya kuru bir bezin yeterli olduğu tablo, 2 cm kalınlığındaki fırınlanmış ahşap şase sayesinde uzun süreli kullanımda dahi eğilme veya bükülme gibi sorunların yaşanmamasını sağlıyor. Duvara monte etmeye hazır olarak gönderilen 70x100 cm boyutundaki ürün, manzara temalı tasarımıyla mekanınıza sıcaklık ve doğallık katıyor.

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8. Modern dekorasyon: Siyah At Kanvas Tablo

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Eviniz ya da ofisiniz için modern bir dekorasyon parçası olan Siyah At Kanvas Tablo, özel olarak pamuklu kanvas üzerine yüksek çözünürlükte ve kaliteli baskılarla üretiliyor. Baskılar, su bazlı ve solvent içermeyen baskı boyasıyla yapılarak çevre dostu bir üretim sağlanıyor. Verniklenerek dayanıklılığını artırılan tablo çam ağacından yapılmış 1,7 cm kalınlığındaki ahşap şaseye gerilerek hazırlanıyor. Ürünün arkasına takılan aparatlar sayesinde kolayca duvara asılabilen ürün 80x60 boyutunda, portre yönlü ve dikdörtgen şekilde tasarlanıyor.

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