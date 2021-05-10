Dikkat çeken öneri: Tam kapanma bitmeden herkese korona testi yapılsın

Türkiye genelinde uygulanan tam kapanma 17 Mayıs'ta sona eriyor. Kulislerde kapanmanın bir hafta kadar daha uzatılabileceği konuşuluyor.

Vaka sayısının 5 bine düşmesi hedeflenirken, 18 binlerde olan günlük vaka sayısının bir hafta da ne kadar azalacağı merak ediliyor.

İstenilen hedefe ulaşılması halinde normalleşme aşamalarına tek tek geçilmesi beklenirken, gazeteci Can Ataklı'dan dikkat çeken bir öneri geldi.

HERKESE KORONA TESTİ

Korkusuz yazarı Ataklı, tam kapanma bitmeden koronavirüs testi yapılmamış herkese test yapılmasını önerdi.

Sağlık Bakanlığı'nın ev ev dolaşarak bu test sürecini yönetebileceğini söylerken, yapılacak testlerin salgının kontrolü açısından büyük fayda sağlayacağını savundu.



