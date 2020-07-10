Dikkatli olmazsanız sonuçları ağır olabilir! Bilgisayarınızdaki virüsleri...

Microsoft ve Oracle gibi yazılım firmaları, bilgisayarınızı virüslerden ve kötü amaçlı yazılımlardan korumak için düzenli olarak güvenlik güncelleştirmeleri yayınlar. Yazılımları güncel tutmadığınızda bilgisayarınızdaki olası güvenlik açıklarının kapatılmasına engel olursunuz. Bu sebeple güncelleştirmeleri sık sık kontrol edin ya da otomatik olarak alın.

Bir çalışan ya da öğrenci olarak işlerinizi tamamlamak için bilgisayarı kullanıyor olabilirsiniz. Belki de oyun oynamak, dizi izlemek ya da internette takılmak gibi aktiviteler için bilgisayarda vakit geçiriyorsunuz. Peki, güvenli bir kullanım için hangi önlemleri alıyorsunuz? Yanlış linklere tıkladığınızda ya da kötü amaçlı yazılım içeren bir uygulama indirdiğinizde bilgisayarınızı virüs lere karşı korumasız bırakıyor olabilirsiniz. Virüsler; bilgisayarınızın yavaşlamasına, sabit diskinizin çok fazla çalışmasına ve beklenmeyen mesajlar almanıza sebep olabilir. Bu durumun önüne geçmek için ise aşağıdaki tedbirleri mutlaka uygulamalısınız!

ANTİVİRÜS PROGRAMLARI KULLANIN

Bilgisayarınızı virüslerden korumanın en etkili yollarından biri tabii ki antivirüs programı kullanmak! Bu programlar, bilgisayarınızdaki dosyaları ve işletim sistemini düzenli olarak tarar ve olası güvenlik açıklarına karşı sizi uyarır. Bilgisayar yazılımlarını olduğu gibi antivirüs programlarını da düzenli olarak güncelleştirmeniz gerekir. Böylece bilgisayarınızı yeni ortaya çıkan virüslere karşı da koruyabilirsiniz.

GÜVENİLİR OLMAYAN KAYNAKLARDAN GELEN E-POSTALARDAKİ LİNKLERE TIKLAMAYIN

Bilmediğiniz adreslerden gelen e-postalara karşı dikkatli olun. Bu maillerdeki linklere tıklamayın ve dosyaları indirmeyin. E-mail hesapları, yapay zeka sayesinde hangi maillerin sakıncalı olduğuna karar verir ve bu e-postaları spam kutusuna gönderir. Bu sekmedeki e-mailleri kontrol etmenizde elbette bir sakınca yok; ancak “1 milyon dolarlık ödül kazandınız, paranızı almak için hemen tıklayın!” gibi bir mail görüyorsanız dikkatli olmalısınız. Çünkü ödül vaadi dolandırıcıların en sevdiği yöntemlerdendir.

İNTERNET TARAYICINIZDA POP-UP ENGELLEYİCİ KULLANIN

Çoğu pop-up, yani açılır pencere reklamcılar tarafından oluşturulur ve genellikle güvenlidir. Ancak bazı pop-uplar virüs veya güvenilir olmayan kodlar içerebilir. Bu durumda, bilgisayarınıza virüs bulaşabilir. Bilgisayarınızı riske atmamak için internet tarayıcınızın site ayarları bölümünden açılır pencereleri engelleyebilirsiniz.

WİNDOWS KULLANIYORSANIZ SMARTSCREEN UYARILARINA DİKKAT EDİN

Windows, kullanıcılarına özel güvenlik önlemleri sağlar. Bilgisayarınıza güvenilir olmayan uygulamalar indirdiğinizde SmartScreen bu uygulama ile ilgili bilgileri analiz ederek gerekirse sizi uyarır. Siz de ihtiyaç duyduğunuz uygulamaları güvenilir kaynaklardan indirerek tedbirli davranabilirsiniz.

