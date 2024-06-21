Direksiyon başına geçen Bakan Şimşek: 'Bari otobüs parası verseydiniz!' O görüntüler yeniden gündem oldu

Meclis Taksi programı, yayınlandığı dönemde geniş yankı uyandırmıştı. TRT'de yayınlanan programda siyasilerin taksi direksiyonunun başına geçip yolcuları gitmek istedikleri yerlere götürdüğü kesitler yer alıyordu.

Programda şoför koltuğuna oturan isimlerden biri de dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olmuştu. Şimşek'in şoförlük yaptığı programda yaşlı bir çift arabaya biniyor ve "Taksi bedavaymış" diyor.

Bakan Şimşek ise "Bedava taksi mi olur? Bari otobüs parası verseydiniz" karşılığını veriyor. Çiftin kartı olduğunu söylemesi üzerine Şimşek "Peki tamam sizi bugün Ulus'a götürürüm" diyor.

Bugün yeniden paylaşılan görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





