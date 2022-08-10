Diş ağrısı neden olur? Diş ağrısı için doğal çözümler nelerdir?

Dişin temizliğini aksatmamak, zararlı yiyecek ve içeceklerden uzak durmak diş sağlığı için önem taşıyor. Diş ağrısı birçok nedene bağlı olarak gelişebiliyor. Diş ağrılarınızı çözmek için neden ağrıdığını çözmek ve ona göre tedavi uygulamak gerekiyor. Diş ağrılarınız için doğal çözümler arıyorsanız karabiber kürü gibi kürler etkili sonuçlar almanızı sağlayabilir ancak geçmeyen diş ağrınız varsa mutlaka doktora görünmeniz gerekiyor.
Karabiber
Karabiber doğal antibiyotikler arasındadır. Toz halindeki karabiber çok az balla karıştırılıp ağrıyan dişin üzerine sürüp beklenirse diş ağrısına neden olan bakteriyi yok eder.
Sarımsak
Sarımsağı ağrı yapan dişin üzerine yerleştirin. Bakteri öldürücü etki yapacağı için, ağrıyı azaltır.
Zerdeçal
Zerdeçal öncelikle su ile karıştırılır ve diş macunu gibi bir kıvama getirilir. Elde edilen macun ağrı yapan dişin üzerine konur. Antiseptik etkisi olduğundan ağrıyı azaltır.
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