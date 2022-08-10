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Diş ağrısı neden olur? Diş ağrısı için doğal çözümler nelerdir?

10.08.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diş bakımı önemsiz olarak görülse de en önemli bakımlar arasında yer alıyor. Sağlığı oldukça etkileyen diş ağrısı olumsuz sonuçlara yol açıyor. Geçici diş ağrılarından kurtulmak isteyenler doğal çözümler arıyor. Bu doğal çözümler arasında bulunan karabiber kürü diş ağrısına olumlu sonuçlar veriyor.

Diş ağrısı neden olur? Diş ağrısı için doğal çözümler nelerdir?

Dişin temizliğini aksatmamak, zararlı yiyecek ve içeceklerden uzak durmak diş sağlığı için önem taşıyor. Diş ağrısı birçok nedene bağlı olarak gelişebiliyor. Diş ağrılarınızı çözmek için neden ağrıdığını çözmek ve ona göre tedavi uygulamak gerekiyor. Diş ağrılarınız için doğal çözümler arıyorsanız karabiber kürü gibi kürler etkili sonuçlar almanızı sağlayabilir ancak geçmeyen diş ağrınız varsa mutlaka doktora görünmeniz gerekiyor.

DİŞ AĞRISI NEDEN OLUR?

Yeni Proje (43)

  • Diş çürüğü
  • Dişin merkezinde gerçekleşen bakteriyel bir enfeksiyondan dolayı oluşan diş apsesi
  • Diş çatlağı ya da kırık diş
  • Diş dolgusunda bir hasar
  • Sakız çiğneme, dişleri sıkma veya birbirine sürtme gibi tekrarlayan hareketlerden kaynaklanan diş yıpranması
  • Diş eti enfeksiyonu
  • Diş etlerinden diş çıkması, yani diş patlaması
  • Yirmilik dişler gibi nedenlerden dolayı dişlerin çekilmesi bulunur

DİŞ AĞRISI İÇİN ÇÖZÜMLER

Karabiber

Yeni Proje (46)

Karabiber doğal antibiyotikler arasındadır. Toz halindeki karabiber çok az balla karıştırılıp ağrıyan dişin üzerine sürüp beklenirse diş ağrısına neden olan bakteriyi yok eder.

Sarımsak

Yeni Proje (45)

Sarımsağı ağrı yapan dişin üzerine yerleştirin. Bakteri öldürücü etki yapacağı için, ağrıyı azaltır.

Zerdeçal

Yeni Proje (47)

Zerdeçal öncelikle su ile karıştırılır ve diş macunu gibi bir kıvama getirilir. Elde edilen macun ağrı yapan dişin üzerine konur. Antiseptik etkisi olduğundan ağrıyı azaltır.

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