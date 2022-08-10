Diş ağrısı neden olur? Diş ağrısı için doğal çözümler nelerdir?

Dişin temizliğini aksatmamak, zararlı yiyecek ve içeceklerden uzak durmak diş sağlığı için önem taşıyor. Diş ağrısı birçok nedene bağlı olarak gelişebiliyor. Diş ağrılarınızı çözmek için neden ağrıdığını çözmek ve ona göre tedavi uygulamak gerekiyor. Diş ağrılarınız için doğal çözümler arıyorsanız karabiber kürü gibi kürler etkili sonuçlar almanızı sağlayabilir ancak geçmeyen diş ağrınız varsa mutlaka doktora görünmeniz gerekiyor.

DİŞ AĞRISI NEDEN OLUR?

Diş çürüğü

Dişin merkezinde gerçekleşen bakteriyel bir enfeksiyondan dolayı oluşan diş apsesi

Diş çatlağı ya da kırık diş

Diş dolgusunda bir hasar

Sakız çiğneme, dişleri sıkma veya birbirine sürtme gibi tekrarlayan hareketlerden kaynaklanan diş yıpranması

Diş eti enfeksiyonu

Diş etlerinden diş çıkması, yani diş patlaması

Yirmilik dişler gibi nedenlerden dolayı dişlerin çekilmesi bulunur

DİŞ AĞRISI İÇİN ÇÖZÜMLER

Karabiber

Karabiber doğal antibiyotikler arasındadır. Toz halindeki karabiber çok az balla karıştırılıp ağrıyan dişin üzerine sürüp beklenirse diş ağrısına neden olan bakteriyi yok eder.

Sarımsak

Sarımsağı ağrı yapan dişin üzerine yerleştirin. Bakteri öldürücü etki yapacağı için, ağrıyı azaltır.

Zerdeçal

Zerdeçal öncelikle su ile karıştırılır ve diş macunu gibi bir kıvama getirilir. Elde edilen macun ağrı yapan dişin üzerine konur. Antiseptik etkisi olduğundan ağrıyı azaltır.



