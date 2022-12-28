Diş hekimlerinin kimseye söylemediği sırrı! Dişleri inci gibi bembeyaz yapacak

Ağız ve diş sağlığına dikkat etmek oldukça önem taşıyor. Dişleri sık sık temizlemek gerekiyor. Ancak dişlerin temizliğine dikkat edilse de sigara, çay, kahve gibi etkenler dişlerin sararmasına neden olabiliyor. Diş hekimleri dişleri beyazlatmak için uygun işlemler yaptırıyor. Ancak tgrthaber'de yer alan habere göre dişçilerin kimseye söylemediği diş beyazlatan etkili bir çözümü bulunuyor.

MALZEMELER HER EVDE BULUNUYOR

Dişlerinizdeki türlü lekelerden ve sararmalardan şikayetçiyseniz formülü evinizdeki rafta bulunan kahvede gizli. Diş hekimlerinin sıklıkla kullandığı bu yöntem koyulaşan dişlerin beyazlaması üzerinde son derece etkili. Öncelikle diş fırçanıza küçük bir miktar diş macunu, üzerine bir çay kaşığının ucuyla kahve ve onun üzerine de bir çay kaşığının ucuyla da karbonat döküyorsunuz. Bu şekilde dişleriniz takribi 2 dakika boyunca fırçaladığınızda dişlerinizdeki lekelerin hızlıca kaybolduğunu ve dişlerinizin parladığını göreceksiniz. Bu karışımı haftada 2 kere uygulamanız dişlerinizin beyazlaması ve parlaması için yeterli olacaktır.

DİŞLER NASIL FIRÇALANMALI?

Doğru diş fırçalama 2 dakika yani 120 saniyedir. En az iki dakika fırçaladığınızdan emin olmanız için zaman tutabilirsiniz. Dişlerinizi doğru bir şekilde fırçalamak için kısa ve nazik hareketlerle fırçalayın, diş eti çizgisine önem gösterin.

DİŞ MACUNU SEÇİMİ ÖNEMLİ

Diş yapınıza uygun diş macunu seçmek oldukça basittir. Çünkü diş macunlarının üzerinde ‘çürüğe karşı, beyazlatma amaçlı, hassas dişlere özel’ gibi bilgilendirmeler vardır. Buna dikkat etmeniz dişleriniz için uygun macunu seçmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca diş hekiminizden de bu konuda yardım almanız iyi olacaktır.

DİŞLER NEDEN SARARIR?

Dişlerin sararmasının iki nedeni vardır. Dişler yapısal olarak sarı olabilir veya yeme içmeye bağlı olarak dişlerde renklenme meydana gelebilir. Örneğin; asidik içecekler dişlerin sararmasını sağlar. Ayrıca diş gelişimin esnasında alınan antibiyotikler de renklenmeye olabilir. Bunların dışında sigara, çay ve kahve tüketimine bağlı olarak da dişte renklenmeler görülebilir.

