Diş iltihabını ve ağrısını geçiren mucize karışım! Anında etki ediyor

Diş ağrısı ve iltihabı, aniden ortaya çıkabilen rahatsız edici bir durumdur. Ağrınızı hafifletecek hızlı bir çözüm mümkün mü? İşte bu noktada, iddia edilen bir mucize karışım devreye giriyor. Bu karışımın, diş iltihabı ve ağrısını anında hafiflettiği söyleniyor. İçeriğindeki doğal bileşenler, ağrıyı ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir. Diş sağlığı sorunlarında anlık rahatlama sağlayan bu karışımın içeriği ve nasıl kullanıldığı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız haberimize göz atabilirsiniz.

Diş eti iltihabı bakteriyel bir enfeksiyona bağlı olarak oluşur. Bazen etkileri geçici olsa da bazen de bu iltihaplar, oldukça rahatsızlık veren boyuta ulaşır. Şişlik, kızarıklık ve hassasiyet gibi diş eti iltihabı belirtileri yaşanması durumunda bu tarifi deneyebilirsiniz.

DİŞ ETİ İLTİHABI VE AĞRISINI BİTİREN KARIŞIM

MALZEMELER:

Bir su bardağı su

Bir tatlı kaşığı sumak

12 adet karanfil

Yarım limon

YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:

Tüm malzemeleri sırasıyla bir cezvenin içerisine ekleyin. Limonu 3-4 parçaya bölerek ekleyebilirsiniz. Karışım 5 dakika kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın. Karışım ılındıktan sonra sabah akşam gargara yapın.



