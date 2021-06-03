Dış kulak iltihabı nasıl oluşur, belirtileri nelerdir? İşitme kaybı yaşıyorsanız...

Normalde dış kulakta ciltte salgı yapan hücreler bulunmaktadır. Bu salgıya kulak kiri denmektedir, esasında koruyucu bir yapıdır. Bu salgının yeterince olmaması veya dış kulak yolundaki egzema gibi hastalıklar, dış kulak yolunu açık hale getirmektedir. Beraberinde dış kulak yolu sürekli ıslak kalabilmektedir.
Sürekli ıslak kalma veya dış kulak cildindeki hasarlar sonucunda, mikroplar burada iltihaplara neden olabilmektedir.
Dış kulak iltihabının en önemli özelliği, şiddetli kulak ağrısı, dış kulak yolunda kapanmaya bağlı işitmede azalma ve akıntıdır.
Dış kulak iltihabının en önemli nedeni, dış kulak yolu cildindeki hasarlardır.
Egzema, dermatit, kulak yaralanması, aynı zamanda dış kulak yolunun sert bir cisimle kaşınması, kanama ve kesilme durumu ortaya çıkarsa, burada ortaya çıkacak bakteriler dış kulak iltihabına neden olabilmektedir.
Dış kulak yolu iltihabının en önemli belirtisi ağrıdır. Aynı zamanda kulak yolunda kapanmaya bağlı olarak işitme kaybı, akıntı diğer bulgulardır.
Dış kulak yolu iltihabıyla birlikte ortaya çıkan ağrının önemli bir özelliği, kulağa basıldığında ağrının artmasıdır.
Akıntının beyaz renkten sarıya çalması bu iltihabı ortaya getirmelidir.
Dış kulak yolu iltihabının tedavisinde ilaç tedavisi önemlidir. Ağızdan alınan bu bölgeye yönelik antibiyotiklerin yanında, dış kulak yolundan damlatılan damlalar şeklinde olmaktadır.
Bu damlalar özel yapım damlalar olabileceği gibi, doktor tarafından önerilen hazır damlalar şeklinde de olmaktadır.
Beraberinde eğer bir mantar enfeksiyonu da eklendiyse, buna yönelik bir tedavi de düzenlenmelidir. Aralıklarla doktor kontrolüne gitmek, kabukların alınması, damlaların daha etkili tedavi yapmasına yardımcı olacaktır.
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