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  4. Dışişleri Bakanlığından Mısır'daki Libya toplantısına tepki:

Dışişleri Bakanlığından Mısır'daki Libya toplantısına tepki:

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 11:55 | Son Güncelleme

"Toplantının ardından Doğu Akdeniz'deki gelişmelere yönelik yapılan açıklama bütünüyle gerçek dışı tezlere dayanmaktadır" - "Doğu Akdeniz'i çatışma değil iş birliği sahasına dönüştürmek üzere, GKRY dışındaki tüm ülkelerle iş birliğine hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isteriz"

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır, İtalya, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen Libya toplantısının ardından yapılan açıklamanın gerçek dışı tezlere dayandığını vurgulayarak, Doğu Akdeniz'i iş birliği sahasına dönüştürmek için Türkiye'nin GKRY dışındaki tüm ülkelerle iş birliğine hazır olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "8 Ocak'ta Yunanistan, Fransa, GKRY, Mısır ve İtalya dışişleri bakanlarının katılımıyla Kahire'de düzenlenen toplantının ardından Doğu Akdeniz'deki gelişmelere yönelik yapılan açıklama bütünüyle gerçek dışı tezlere dayanmaktadır." ifadesi yer aldı.

Türkiye'nin, Libya'nın uluslararası toplum tarafından tanınan meşru hükümeti ile imzaladığı mutabakat muhtıralarının uluslararası hukuka uygun ve meşru olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu mutabakat muhtıraları, ülkemizi ve Kıbrıs Türklerini Doğu Akdeniz’de yok saymaya çalışan taraflara bir cevap niteliği taşımaktadır. Esasen 8 Ocak tarihli açıklama, ülkemizin Doğu Akdeniz'deki adımlarının ne kadar haklı ve yerinde olduğunu da bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye'nin bölge ile ilgili projelerde söz hakkı vardır. Doğu Akdeniz'i çatışma değil iş birliği sahasına dönüştürmek üzere, GKRY dışındaki tüm ülkelerle iş birliğine hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isteriz."

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Dışişleri Bakanlığı Doğu Akdeniz Fransa Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) İtalya mısır Yunanistan

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