Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan cuma ve bayram namazıyla ilgili açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ramazanı evde geçireceklere tavsiyelerde bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Vatandaşlarımıza mümkün olduğunca evlerini mescit haline getirmelerini tavsiye ederim. Sabah namazından itibaren mümkün olduğunca namazlarımızı ihmal etmeyelim"
Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Bol bol Kur'an-ı Kerim okuyalım. Gönlüm ister ki bu ramazan ayında her Müslüman bir hatim indirsin.
Teravihten fedakarlık eden bu millet başka şeylerden de fedakarlık etmeli. İki bayram yapalım inşallah. Biri ramazan bayramı olsun, diğeri de salgından kurtuluşumuzun bayramı olsun.
Şu an camilerimizde nasıl cuma namazlarını kılıyorsak bayram namazları da kılınacak. Aksi bir durum olmazsa yani vakalar yükselmezse. Vakaların bu ramazanda düşeceğini umut ediyorum.
Türkiye'de 55 milyar dolarlık bir zekat potansiyeli var. Dünyadaki zekat potansiyeli 10 trilyon dolar. Eğer 10 trilyon dolar zekat verilse dünyada fakir fukara, garip gureba kalmaz."