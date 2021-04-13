Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan cuma ve bayram namazıyla ilgili açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ramazanı evde geçireceklere tavsiyelerde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Vatandaşlarımıza mümkün olduğunca evlerini mescit haline getirmelerini tavsiye ederim. Sabah namazından itibaren mümkün olduğunca namazlarımızı ihmal etmeyelim"

Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Bol bol Kur'an-ı Kerim okuyalım. Gönlüm ister ki bu ramazan ayında her Müslüman bir hatim indirsin.

'İKİ BAYRAM YAPALIM İNŞALLAH'

Teravihten fedakarlık eden bu millet başka şeylerden de fedakarlık etmeli. İki bayram yapalım inşallah. Biri ramazan bayramı olsun, diğeri de salgından kurtuluşumuzun bayramı olsun.

CUMA VE BAYRAM NAMAZI

Şu an camilerimizde nasıl cuma namazlarını kılıyorsak bayram namazları da kılınacak. Aksi bir durum olmazsa yani vakalar yükselmezse. Vakaların bu ramazanda düşeceğini umut ediyorum.

'TÜRKİYE'NİN 55 MİLYAR DOLAR ZEKAT POTANSİYELİ VAR'

Türkiye'de 55 milyar dolarlık bir zekat potansiyeli var. Dünyadaki zekat potansiyeli 10 trilyon dolar. Eğer 10 trilyon dolar zekat verilse dünyada fakir fukara, garip gureba kalmaz."

