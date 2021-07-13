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Diyarbakır'da 2 bin kişilik mahalle karantinaya alındı

13.07.2021 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2 bin nüfuslu bir mahalle, artan koronavirüs vakaları sebebiyle karantinaya alındığı bildirildi.

Diyarbakır'da 2 bin kişilik mahalle karantinaya alındı

Çınar İlçe Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda, ilçeye bağlı 2 bin nüfuslu kırsal Başaklı Mahallesi, 12 Temmuz tarihi saat 20.00 itibari ile ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığı belirtildi.

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GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Açıklamanın devamında ise karantina süresince mahalleye giriş-çıkışların kapatılarak, zorunlu hallerde kontrollü bir şekilde sağlanmasına, mahalle içerisinde vatandaşların kalabalık gruplar halinde bir arada bulunmamalarına ve vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarına karar verildiği belirtildi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Diyarbakır karantina
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