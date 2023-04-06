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  4. Diyarbakır'da 7 katlı apartmanın bir bölümü çöktü! AFAD ve itfaiye ekipleri alarma geçti

Diyarbakır'da 7 katlı apartmanın bir bölümü çöktü! AFAD ve itfaiye ekipleri alarma geçti

06.04.2023 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da depremlerde hasar alan 7 katlı binanın bir tarafı kendiliğinden çöktü. Apartmanın çevresindeki binalar tahliye edildi. Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı incelemelerde ölen ya da yaralananın olmadığı tespit edildi.

Diyarbakır'da 7 katlı apartmanın bir bölümü çöktü! AFAD ve itfaiye ekipleri alarma geçti

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 86’ncı Sokak’ta bulunan ve Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alarak boşatılan 7 katlı Diyargap Apartmanı’ndan akşam saatlerinde sesler gelmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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ARAMA KURTARMA EKİPLERİ ÇALIŞMA YAPTI

Ekiplerin gelmesinin ardından çevresi boşaltılan binanın bir kısmında çökme meydana geldi.

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Apartmanın bulunduğu yol güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatılırken çevresindeki binalar ise tahliye edildi. Enkazda biri ya da birileri olma ihtimaline karşı ekipler, arama- kurtarma köpeği ile çalışma yaptı.

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VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ DE OLAY YERİNDE

Vali Ali İhsan Su ile İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Su, yaptığı açıklamada, "Herhangi bir can kaybı yok. Bina zaten boşaltılmıştı. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra binanın yıkımı gerçekleştirilecek" dedi. Ekiplerin bölgedeki bekleyişi devam ediyor. (DHA)

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