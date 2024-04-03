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  4. Diyarbakır’da çifte infaz! Mahkemeden çıkıp takip etti, ikisini de öldürdü…

Diyarbakır’da çifte infaz! Mahkemeden çıkıp takip etti, ikisini de öldürdü…

03.04.2024 14:59
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Diyarbakır’da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Anlaşmalı boşandıktan 1 saat sonra eski eşini ve yanındaki erkeği mahkeme çıkışı takip ederek öldürdü. Sevda Meşe’yi ve yanındaki Mehmet Sadıç’ı (50) tabanca ile ateş ederek öldüren Adem Meşe saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Diyarbakır’da çifte infaz! Mahkemeden çıkıp takip etti, ikisini de öldürdü…

Diyarbakır’da 1 Nisan’da mahkeme çıkışı takip ettiği Sevda Meşe’yi (34) ve yanındaki Mehmet Sadıç’ı (50) tabanca ile ateş ederek öldüren Adem Meşe (35) saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Adem Meşe’nin, Sevda Meşe ile anlaşmalı olarak boşandıktan 1 saat sonra olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Olay, 1 Nisan’da öğle saatlerinde Kaynartepe Mahallesi 212’inci Sokak’ta 2 katlı evin girişinde meydana geldi. Adem Meşe, aile mahkemesinde görülen boşanma davasının ardından Sevda Meşe ile yanındaki sevgilisini olduğu iddia ettiği Mehmet Sadıç’ı, takip etti. Adem Meşe, 212’nci sokakta bulunan eve girmek üzere olan Sevda Meşe ve Mehmet Sadıç’ın yanına gelerek, başlarına tabanca ile ateş etti. Meşe ve Sadıç yere yığılırken, Adem Meşe olay yerinden kaçtı.

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İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Sevda Meşe ve Mehmet Sadıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Meşe ve Sadıç’ın cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yapılan otopsinin ardından Meşe ve Sadıç’ın cenazesi yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

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Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Adem Meşe’nin yakalanması için çalışma başattı. Yapılan araştırmada Sevda Meşe ve Mehmet Sadıç’ın yaklaşık 1 hafta önce 212’inci Sokak’taki evde beraber yaşamaya başladığı öğrenildi.

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Adem Meşe’nin kent merkezindeki bir evde saklandığı belirlendi. Meşe, adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Meşe’nin 1 Nisan’daki mahkemede Sevda Meşe’den anlaşmalı olarak boşandığı ve cinayetleri de 1 saat sonra işlediği ortaya çıktı.

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Adem Meşe’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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cinayet Diyarbakır boşanma infaz
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