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  4. Diyarbakır’da eğlence mekanına silahlı saldırı! Bir kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır’da eğlence mekanına silahlı saldırı! Bir kişi hayatını kaybetti

10.12.2023 19:40 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da bir eğence mekanına gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda güvenlik görevlisi olan arkadaşıyla eğlence mekanının önünde bekleyen bir kişi, otomobille gelen saldırganların açtığı ateş sonucunda hayatını kaybetti.

Diyarbakır’da eğlence mekanına silahlı saldırı! Bir kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'daki olay, dün gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Ali Emiri Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobille eğlence mekanının önüne gelen şüpheliler, tabancayla ateş etmeye başladı.

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SALDIRGANLAR KAYIPLARA KARIŞTI

Açılan ateşle, eğlence mekanında güvenlik görevlisi olan arkadaşıyla dışarıda bekleyen Ahmet Olaşmış, yaralanarak yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Olaşmış, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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Olaşmış’ın cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek, Sur ilçesi Konacık Mahallesi Kanat Küme Evleri'nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır silahlı saldırı
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