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Diyarbakır'da ele geçirildi! Dünyanın en pahalılarından biri

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 10:38 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılarına düzenlenen operasyonda, kaliforniyum olduğu değerlendirilen 7 gram kimyasal madde ele geçirdi. Dünyanın en pahalı maddelerinden biri olan ve altın aramada da kullanılan kimyasal incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi. Operasyonda bin 195 tarihi eser de ele geçirildi.

Diyarbakır'da ele geçirildi! Dünyanın en pahalılarından biri

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçısının elindeki 1000 adet tarihi sikkeyi satmak için alıcı aradığı bilgisini elde etti. Şüphelinin elinde kimyasal madde kaliforniyum olduğu yönünde de ihbar alan jandarma ekipleri, 12 Mart Salı günü operasyon için düğmeye bastı. Şüpheli, Kayapınar ilçesinde, tarihi eserler ile kimyasal maddeyi satmak isterken, suçüstü yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, kaliforniyum olduğu değerlendirilen 7 gram kimyasal madde ile Roma ve Bizans dönemlerine ait bin 167 bronz sikke, 10 gümüş sikke, 3 yüzük, 15 obje ele geçirilidi. Toplam bin 195 tarihi eser ile kimyasal maddeye el konuldu. Jandarma alıcı 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. 3 şüphelinin sorgusu sürerken, kimyasal madde, kaliforniyum olup olmadığının tespiti için incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) gönderildi.

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KALİFORNİYUM NEDİR?

Kaliforniyum maddesi, 98 atom numarasına ve Cf sembolüne sahip radyoaktif metalik bir kimyasal elementtir. 1950 yılının Şubat ayında ilk kez Kaliforniya Üniversitesi'ndeki laboratuvarda küriyumun alfa parçacıkları (helyum iyonları) ile bombardıman edilmesiyle üretilmiştir. Normal basınç altında biri 900 °C'nin üstünde ve diğeri 900 °C'nin altında olmak üzere iki farklı kristal yapıda bulunan kaliforniyum maddesi, oda sıcaklığında hava ile temas ettiğinde yavaşça matlaşmaktadır.

DOĞAL YOLLARLA ELDE EDİLEMİYOR

Periyodik tabloda aktinitler serisinde bulunan kaliforniyum, yeryüzünde bilindiği kadarıyla doğal bir şekilde elde edilememektedir. Fakat çeşitli nükleosentezlerin meydana gelmesi nedeniyle uranyum cevherlerinde birkaç dakikalığına da varlığını sürdürmektedir.

KALİFORNİYUM NE İŞE YARAR?

Kaliforniyum, nükleer araştırmalarda fisyon parçacıkları kaynağı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca nötron kaynağı olarak, petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında ve altın ya da gümüş araştırma çalışmalarında da kullanılan bir elementtir.

(DHA)

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Diyarbakır kaliforniyum

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