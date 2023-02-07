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Diyarbakır'da enkaz altından yaralı olarak kurtuldu: Tutunun demeye kalmadan çöktük

07.02.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Kahramanmaraş'taki meydana gelen depremlerle sarsıldı. Diyarbakır'da çöken bir apartmanın enkazından yaralı olarak kurtulan Onur Dağtekin, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. "Aileme tutunun demeye kalmadan çöktük" diyen Dağtekin, "Kimse bizim buradayız deyişimizi duymuyordu" dedi.

Kahramanmaraş'ta dün sabah ve öğle saatlerinde meydana gelen depremler 10 ili etkiledi. Binalar yıkılırken, enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarış başladı. Diyarbakır'da çöken bir apartmandan yaralı olarak kurtulan Onur Dağtekin, "Aileme tutunun demeye kalmadan çöktük" diye konuştu.

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tesisler kavşağında bulunan 8 katlı apartmanın 7. katındaki Onur Dağtekin ve ailesi enkazdan yaralı olarak kurtuldu. Dicle üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan Dağtekin, facia anlarını anlattı.

"TUTUNUN DEMEYE KALMADAN ÇÖKTÜK"

Dışarıdaki bağrışma seslerinin kendi seslerinin duyulmasını engellediğini kaydeden Dağtekin, o anları anlatarak şunları söyledi:

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“Uykudayken bir anda sallanmaya başladık. Deprem anında aşırı bir ses ile ve gök gürültüsü ve şimşek çakması ile birlikte bir anda uyandık. Normalde sallantı çok uzun sürmezdi bu baya şiddetliydi. Sallantı durduktan sonra aileme seslenerek çıkmamız gerektiğini söyledim, bir artçıda yıkılır dedim, çatırdama sesleri duymaya başlamıştık, yatağımın yanındayken ikinci bir sarsıntı daha geldi, aileme tutunun demeye kalmadan çöktük. Telefonu yanıma aldım yardım istemek için yatağımın yanındayken çöktük. Duvar düştü elim sıkıştı, daha sonrada bir duvarda belime düştü. Bir süre şuurumu kaybettim, gözümü açtığımda ayaklarımı ve kolumu hissetmiyordum.

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"KİMSE BİZİM SESİMİZİ DUYMUYORDU"

Dışarıdan sesler geliyordu. Kimse bizim buradayız deyişimizi duymuyordu. AFAD ekipleri gelince ortalığı boşaltılar, hemen ilk bağırışımla duydular. Bilinçsiz insanlar toplanmıştı herkes bağırdığı için bizi duymuyorlardı. Ailecek bağırıyorduk bizim sesimizi duymuyorlardı, dakika dakika sayıyordum yaklaşık bir saat insanların bölgeden çekilmesi sürdü, daha sonra biri gelip kimse var mı deyince bizi duydu hemen çıkarttılar. Şu anda iyiyim ben, kardeşim, annem ve babam vardık yerlerini tarif ettim onları da çıkartılar iyiyiz şuanda."

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Kaynak: İHA

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deprem Kahramanmaraş

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