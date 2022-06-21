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  4. Diyarbakır’da korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Diyarbakır’da korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

21.06.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Gıda Toptancılar Sitesi’nde çıkan yangın, yaklaşık 2 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Öte yandan dumandan etkilenen 2 itfaiye personeli, hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır’da korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Alınan bilgilere göre, Bağlar ilçesinde bulunan Gıda Toptancılar Sitesi’nde akşam saatlerinde beyaz eşya ve küçük ev aletleri satan iş yerinde henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Esnafın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

EKİPLERİN VE VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİ

Ekipler, yangında müdahale ederek yaklaşık 2 saattir söndürme çalışması sürdürüyor. İş yerinde iki taraftan söndürme çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlar da giriş katında bulunan eşyalarının tahliyesini yaparak alevlerin sıçrayıp yangının büyümesinin önüne geçiyor.

Yangın söndürme çalışmaları takviye ekiplerin sevk edilmesiyle devam ediyor.

Öte yandan dumandan etkilenen 2 itfaiye personeli, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. (İHA/AA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Diyarbakır
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