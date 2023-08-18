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  4. Diyarbakır'da korkutan yangın! Müdahaleler havadan ve karadan sürüyor...

Diyarbakır'da korkutan yangın! Müdahaleler havadan ve karadan sürüyor...

18.08.2023 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Diyarbakır'da korkutan yangın! Müdahaleler havadan ve karadan sürüyor...

Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı Kuyular ile Çukur Mahallesi arasındaki bölgede orman yangını çıktı. Çıkan orman yangınının sebebi henüz bilinemezken ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan devam ediyor.

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YANGIN 7-8 HEKTARLIK ALANDA ETKİLİ OLUYOR

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına 2 arazöz, 4 yangın ilk müdahale aracı ve 30 yangın işçisi ile müdahale ediyor.

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Yangın bölgesinin sarp ve kayalık olmasından dolayı zorluk yaşayan ekiplere, askeri helikopter de destek veriyor.

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Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit, yangının 7-8 hektarlık alanda etkili olduğunu belirterek, ilçeye bağlı Kuyular ve Çukur Mahallesi arasında kalan ormanlık alanda sabah saat 08.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını bildirdi.

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Yangına, başladığı ilk andan itibaren Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edildiğini kaydeden Ayzit, "Yangına, müdürlüğümüze bağlı 2 arazöz, 4 yangın ilk müdahale aracı ve 30 yangın işçisi ile müdahale sürüyor. Yangın alanının sarp ve kayalık olması yangına müdahaleyi güçleştirmektedir. Bu sebeple Diyarbakır'da bulunan askeri helikopter ile hava desteği talebi yapıldı. Yangına havadan da müdahale edilmektedir." dedi. (AA)


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