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Diyarbakır'daki koronavirüs test laboratuvarı ilk kez görüntülendi

01.03.2021 10:11 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'daki koronavirüs test laboratuvarı ilk kez görüntülendi

Diyarbakır'da 2020'nin mart ayında salgının başlamasıyla birlikte Şırnak, Batman, Mardin ve Siirt'teki koronavirüs testlerinin de gönderilip sonuçlandırılmasında büyük başarı sağlayan ve kentin 11 katlı 650 yatak kapasiteli en büyük pandemi hastanesi olan Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki koronavirüs test laboratuvarı ilk kez görüntülendi.

Diyarbakır'da koronavirüsle mücadelede kenttin en büyük pandemi hastanesi olan 11 katlı 650 yatak kapasiteli Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nin koronavirüs test laboratuvarı ilk kez görüntülendi. Geçen yıl mart ayında salgının ilk başladığı günlerde Diyarbakır başta olmak üzere Şırnak, Batman, Mardin ve Siirt'teki koronavirüs testlerinin de gönderilip sonuçlandırılmasında Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi önemli hizmet verdi. Koronavirüs test laboratuvarında çoğunluğu gönüllü olmak üzere sorumlu laboratuvar hekimi, teknisyen, mikrobiyoloji hekimlerinin aralarında olduğu yaklaşık 50 sağlık çalışanı görev yapıyor. 24 saat hizmet veren sağlık çalışanları, gelen numuneleri önce numaralandırıyor, pencere bölümlü odalarından ekstrakte ettikten sonra izolasyon yapıp, realtime PCR cihazları ile sonuçlandırılıyor. Uzman ekip tarafından yapılan çalışmaların ardından sonuçlar 4 ila 8 saat arasında hastalara Sağlık Bakanlığı'na ait olan e-nabız üzerinden dijital ortamda ulaştırılıyor.

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'KORONAVİRÜSÜN GÖRÜNMEYEN KAHRAMANLARI LABORATUVARLARDA ÇALIŞIYOR'

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Akelma, acil servise şüphesi olanların başvuru yapması durumunda kabin alanında PCR için sürüntü alındığını söyledi. Akelma, "Asıl bizim görmediğimiz önemli nokta olan laboratuvara geliyor. Burada aslında işin kaynağı belli oluyor. PCR'ın negatif mi, pozitif mi olduğunu gösteren önemli bir noktaya geliyor. Burada çalışanlar ciddi bir özveri gösteriyor. Bu özveri koronavirüsle mücadelede görünmeyen kahramanları laboratuvarlarda çalışıyor. Salgının başından itibaren burada neredeyse bölgenin birçok ilinden ve özel hastanelerden numuneler geldi. Üstün bir çabayla günlük 400'e yakın testler çalışıldı. Bir test buraya geliyor onun alma aşamasından sonucuna kadar yoğunluğa göre 4 ila 8 saat arasında sonuç elde ediliyor. Gerçekten burada özveriyle çalışan bir ekip var. Özellikle koronavirüsün ilk oluştuğu dönemde neredeyse çok sayıda testin geldiğini gördük. 100 test yapıldığında 65'inin pozitif olduğunu gördüğümüzde çok etkileniyorduk. Batman gibi illerde 400-450'e yakın testlerin geldiğini görüyorduk. Çok önemliydi bunlar şehir içindeki testlere ek olarak bölgeden ciddi test sayıları geliyordu. O dönemde ciddi bir çaba harcanıyordu. Bu kahramanları görmek gerekiyor. İşin mutfağında bize sonuçları ve tedavinin doğru yolunu gösteren önemli kişilerdir" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi

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