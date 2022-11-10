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Doktorlar yaşamaz demişti! Bir somun ekmekten daha hafif doğan bebek yaşam mücadelesini kazandı

10.11.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gebelik ve doğum süreci anne adayları için heyecanlı olsa da oldukça stres yaşamalarına neden olabiliyor. Anne adayları bebeklerinin doğumunu beklerken bebeklerinin sağlığı hakkında endişe duyabiliyor. İngiltere'de 23 haftalıkken doğan bebeğin kilosu görenleri şaşırtıyor.

Doktorlar yaşamaz demişti! Bir somun ekmekten daha hafif doğan bebek yaşam mücadelesini kazandı

İngiltere'de yaşayan 27 yaşındaki Lauren Ormston, hamileliğinin 23. haftasında erken doğum nedeniyle bebeği Isla'yı dünyaya getirdi. Doktorlar, 23 haftada dünyaya gelen Isla'nın 535g ağırlığında olduğunu belirterek yüzde 10'luk yaşama şansı olduğunu belirtmişti.

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4 Mart'ta gerçekleşen doğumdan önce ilk kez anne olan Lauren ve 31 yaşındaki nişanlısı Oliver Dewey'e 20 haftalık bir taramada 'her şeyin yolunda olduğu' söylendi, ancak şiddetli mide kramplarının erken doğum olabileceğinden endişe ettiklerinde bir şeylerin yanlış olduğunu fark ettiler. Uyarıldıktan sonra Lauren, küçük Isla yenidoğan ünitesine götürülmeden önce iki saat içinde sadece gaz ve hava ile doğum yaptı.

BEŞ AY SONRA TABURCU EDİLDİ

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Isla'ya beyninde ikinci seviye kanama ve kalpte bir delik teşhisi kondu. Ancak bebek dayanabildi ve hastanede beş ay kaldıktan sonra nihayet taburcu edildi. Lauren, "20 haftalık taramamda her şey iyiydi, bu yüzden sadece üç hafta sonra doğum yaparken ne kadar şaşırdığımı hayal edebilirsiniz.

AĞRI YOĞUNLAŞTIĞINDA BİR ŞEYLERİN TERS GİTTİĞİNİ ANLADI

" Korkunç mide ağrıları çekmeye başladım ve sadece bebeğin hareket ettiğini düşündüm, ancak ağrı yoğunlaştığında bir şeylerin yanlış olduğunu anladım. Doğum kolaydı ve sadece gazım ve havam vardı. Isla'yı solunum cihazına götürülmeden önce sadece altı dakika kucaklayabildim.

EN UFAK BİR HAREKETTE KIRILACAK GİBİ GÖRÜNÜYORDU

"O kadar küçük ve kırılgan görünüyordu ki, en ufak bir harekette kırılacakmış gibi. Çok endişelendim ama kızımın bir savaşçı olduğunu biliyordum. Hayatta kalması bir mucize."

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Lauren'in hamileliği başlangıçta sorunsuz ilerliyordu ve tüm taramalarında 1 Temmuz 2022'de karşılamayı umduğu sağlıklı bir bebeğin belirtileri görülüyordu.
Ancak karnında şiddetli ağrılar hissetmeye başlayınca işler 'korkunç' bir hal aldı ve daha sonra doktorlar tarafından doğumda olduğu söylendi.

VÜCUDUNDAKİ DAMARLAR GÖRÜLÜYORDU

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Isla doğum yaptıktan sonra yardımsız nefes alamadığı için yenidoğan ünitesine kaldırıldı ve solunum cihazına bağlandı. Lauren hatırladı: "Cildi şeffaftı, vücudundaki her küçük damarı görebiliyordum. "Her gün yaşadım, başaracağını asla bilmeden, günden güne, saatten saate, dakikadan dakikaya. Altı hafta sonra ventilatörden çıktı ama yüzüne oksijen maskesi takması gerekiyordu.

TÜM ELİ SERÇE PARMAK BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ

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"İlk kucaklaşmamızı yaptık ve onun küçük eli kocamın serçe parmağının ucu büyüklüğündeydi!" Isla iki aylıkken sağ retinası koptu ve ameliyat olması gerekti ama ne yazık ki ameliyat başarısız oldu, yani o gözünde görme kaybı oldu. Lauren, "Isla'nın sadece hayatta kalmak için savaştığı her şeyden bir gözünü kaybetmek olabileceklerden daha kötü değil," dedi.

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''Isla'nın sağ gözü hala çalışıyor ve hareket edebiliyor, ancak retinanın ayrılması Isla'nın tüm görüşünü kaybettiği anlamına geliyor. Doğduğunda çok küçüktü, asla başaramayacakmış gibi geldi ama şimdi onu görmek bir mucize gibi. Mücadele ettiği için onunla gurur duyuyoruz ve şimdi kendi evimizin rahatlığında her dakikanın tadını çıkarıyoruz."

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