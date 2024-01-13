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  4. SON DAKİKA | DOLMABAHÇE'DE KRİTİK ZİRVE! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik toplantısı sona erdi

SON DAKİKA | DOLMABAHÇE'DE KRİTİK ZİRVE! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik toplantısı sona erdi

13.01.2024 14:23 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen güvenlik toplantısı sona erdi. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın katıldı. Toplantıda terörle mücadele ele alındı.

SON DAKİKA | DOLMABAHÇE'DE KRİTİK ZİRVE! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik toplantısı sona erdi

Son dakika haberi: Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir üs bölgesine teröristler sızmaya çalıştı. Teröristlerin girişimi sırasında çıkan çatışmalarda 9 asker şehit olurken 4 asker ise yaralanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sızmaya çalışan teröristlerden 15'inin etkisiz hale getirildiğini, bölgedeki operasyonların da sürdüğünü açıklamıştı. Bölgede komandolar operasyonlarını sürdürürken F-16'lar da terör noktalarını vurmaya devam ediyor.

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ZİRVE ÖNCESİ İKİ KRİTİK GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK'lı teröristlerin taciz ve sızma girişimi ile hain saldırı sonrası başlatılan ve devam eden terörle mücadele harekatlarına ilişkin gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, görüşmede, terörle mücadelenin seyri hakkında fikir alışverişinde de bulundu.

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BİR GÖRÜŞME DE AKŞENER'LE

Erdoğan bu görüşmenin ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener'le de görüştü. Görüşmede, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terör saldırısı ve sonrasındaki durum ele alındı.

ERDOĞAN'IN KARARIYLA GÜVENLİK TOPLANTISI

İletişim Başkanlığı, gelen şehit haberleri sonrasında, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, bugün saat 14.30’da İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edileceği bildirilmişti.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın iştirak edeceği belirtilirken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise konuya ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30’da İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın İbrahim Kalın iştirak edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN DOLMABAHÇE'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik zirvenin gerçekleştirileceği Dolmabahçe'deki çalışma ofisine geldi.

GÜVENLİK ZİRVESİ SONA ERDİ

Dolmabahçe'deki güvenlik zirvesi başladı. Zirveden ilk görüntü geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan güvenlik toplantısı sona erdi. Toplantıda terörle mücadele konusunun ele alındığı ifade edildi.


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