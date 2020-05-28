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Donald Trump ile Twitter arasındaki tartışmaya Mark Zuckerberg de katıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.05.2020 14:02 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ile Twitter arasındaki sosyal medyanın kapatılmasına yönelik tartışmalar büyüyor. Twitter CEO'su Jack Dorsey'in gerçeklik kontrolüne devam edeceklerine dair açıklamalarının ardından, bu kez Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg konuştu. Zuckerberg, yaptığı çarpıcı yorumlarla şaşırttı.

Donald Trump ile Twitter arasındaki tartışmaya Mark Zuckerberg de katıldı!

Twitter ile Donald Trump arasındaki gerçeklik kontrolü etiketi tartışması gündeme bomba gibi düştü. Önce ABD Başkanı'nın iki tweet'ine gerçeklik kontrol etiketi koyan ve Trump'ın doğru olmayan, yanıltıcı bilgiler paylaştığını söyleyen Twitter, daha sonra Trump'ın büyük tepkisiyle karşılaşmıştı. Trump, Twitter'ın bu hareketinden sonra sosyal medya platformlarını düzenleyeceklerini ya da kapatacaklarını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından Twitter CEO'su Jack Dorsey ise Twitter'ın gerçeklik etiketi kullanmaya devam edeceğini söyleyerek, üstü kapalı bir şekilde Donald Trump'a meydan okumuştu. Tüm bu yaşanılanlara bir diğer sosyal medya platformu Facebook'tan da bir dizi yorum geldi. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Fox News kanalından Dana Perino ile bir röportaj gerçekleştirdi.

MARK ZUCKERBERG ÜSTÜ KAPALI TWİTTER'I ELEŞTİRDİ

Mark Zuckerberg, röportajda konu hakkında çarpıcı yorumlar yaptı. Facebook'un insanların çevrimiçi olarak söylediği şeylerde gerçeğin hakimi olmaması gerektiğine güçlü bir şekilde inandığını söyleyen Zuckerberg, Twitter'ın doğruyu aradığına dair açıklamalarını tabiri caizse eleştirdi. Donald Trump'tan yana bir tutum sergilediği görülen Zuckerberg, Trump'ın önümüzdeki kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde posta yoluyla oy kullanılmasının hileli seçimlere yol açacağı yönündeki iddialarının Twitter'ın aksine Facebook'un topluluk kurallarını ihlal etmediğini belirtti. Facebook'un en yetkili ismine göre bu yönde Twitter'ın farklı politikaları var.

Mark Zuckerberg

'DOĞRU BİR REFLEKS DEĞİL'

Zuckerberg'e göre Donald Trump'ın sosyal medya şirketlerine yaptırım uygulayacağını söylemesi doğru bir refleks değil. Ancak o ne kadar doğru değil dese de iddialara göre Donald Trump bugün sosyal medya platformlarıyla alakalı bir başkanlık kararnamesine imza atacak. Bu kararnamenin içeriği henüz bilinmiyor ancak kararnamede Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformları için bir dizi yaptırım kararının yer alması muhtemel.

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