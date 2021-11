Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Hemen şu konuya bir açıklık getirelim: Teknolojik ürünleri tercih ederken bakmanız gereken ilk şey fiyat performans durumu. Yani bir ürüne verdiğiniz fiyata göre ne kadar performans alabildiğiniz önemli bir husus. Söz konusu flash bellek olunca doğal olarak hafıza kapasitesi de devreye giriyor. 16 GB'dan başlayarak 1 TB'a kadar geniş bir hafızaya sahip flash bellekler var. Bu konuda ne kadarlık depolama alanına ihtiyacınız olduğunu iyi bilmelisiniz. Çünkü amaç tek bir ürünle tüm verileri yanınızda taşıyabilmek ise, depolama alanı ve veri işleme kapasitesi daha çok önem kazanıyor. Tüm bunların dışında USB belleklerde okuma ve yazma hızı da önemli. Yani bilgisayara taktığınızda algılama süresi ne kadar, bilgisayardan içine bir dosya yüklediğinizde rahatça açılabiliyor mu yoksa kasılıyor mu, gibi sorulara dikkat etmek gerek. Kafanızı daha fazla karıştırmadan "Hangi flash belleği almalıyım?" şeklindeki sorularınız için listelediğimiz ürünlere göz atalım, ne dersiniz?

1. USB Konusunda Bir Dünya Markası: Sandisk Cruzer Blade

En iyi flash bellek sıralamasında birinci sırayı kapan tabii ki Sandisk oldu! Cruzer Blade modeli en küçük boyutlu flash belleklerden biri. Bu özelliği ile cüzdanınızda bile taşıyabilir, anahtarlığınıza takabilir ve gerektiği her an yanınızda olmasını sağlayabilirsiniz. 15 MB yazma ve 5 MB okuma hızıyla günlük işleriniz için ideal olan bu ürünü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Metal gövdeye sahip olduğu için düşme, çarpma veya darbelere dayanıklı bir ürün. Çoğu bilgisayar modelinin USB girişine uyumlu bu modelin 8 GB'dan 128 GB'a kadar seçenekli hafıza kapasitesi var. İster okul hayatında, ister profesyonel hayatta gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

2. Hızına Şaşıracaksınız: Kingston Data Traveler

USB 3.0 bağlantısı sayesinde hızlı bir veri taşıma işlevi gören Kingston Data Traveler, renk seçenekleri ile de dikkat çekiyor. Kırmızı, mavi, pembe, turuncu gibi renkleriyle anahtarlığınıza taktığınızda hoş bir görünüm sağlıyor. Keyifle kullanacağınız bu ürün 120 MB okuma hızına sahip. Darbelere veya düşmeye dayanıklı metal gövdesi sayesinde rahatça kullanabilirsiniz. Tabii yine de siz "Nasıl olsa bir şey olmaz." diyerek sağa sola savurmayın, neticede teknolojik bir ürün! Lenovo, HP, MSI, ASUS gibi birçok bilgisayar modeline uyum sağlar. Ancak Macbook veya Macbook Air modelleri gibi iOS işletim sistemli bir bilgisayarınız varsa onun için uygun bir dönüştürücü kullanmanızı gerekebilir.

3. Çift Girişli Bir Flash Bellek Var Desek?

Samsung Duo Plus en iyi flash bellek özelliklerine sahip olan ürünlerden biri. Yeni nesil USB 3.1 bağlantısı ile hızlı bir veri akışı sağlıyor. Hem klasik USB girişi hem de Type C girişi ile farklı cihazlar arasında veri aktarımı yapabilmenizi sağlar, yaptığınız işlerinizi kolaylaştırır ve hızlandırır. Okuma hızının 400 MB gibi yüksek bir hızda olması da onu en hızlı USB belleklerden biri haline getiriyor. Çift girişli olduğu için boyutu diğerlerine göre bir tık büyük olsa da, fazla yer kaplamadığı için yanınızda kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Metal gövdesi sayesinde darbelere ve düşmelere karşı dayanıklı bir ürün olduğunu da ilave edelim.

4. Pratik ve Kullanışlı: Toshiba Hayabusa

Hem günlük işleriniz hem de iş hayatındaki profesyonel işleriniz için kullanabileceğiniz bir ürün olan Toshiba Hayabusa'nın okuma hızı 70 MB. PDF formatındaki kitaplar, Powerpoint sunuları, proje dosyaları, resimler, müzikler, ses kayıtları veya videolar gibi birçok şeyi depolayabilirsiniz. Hızlı, yüksek performanslı ve bütçe dostu bir ürün olduğu için fazlasıyla tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Hafif yapısı sayesinde rahatça taşıyabilir, istediğiniz her yere götürebilirsiniz. Fiyat ve performans açısından kullanıcılarından tam not aldığının da altını çizelim.

5. Verilerinizi Güvende Tutun: Adata UV100

Sağlam bir gövdeye sahip olduğu için dışarıdan gelecek darbelere oldukça dayanıklı olan bu ürün, verilerinizi güvenli bir şekilde saklar. Küçük boyutuna bakmayın, 16 GB'dan başlayan hafıza kapasitesi ile yüklemek istediğiniz her şey için yeterince alan sunar. Küçük boyutlu olmasının avantajı olarak cüzdanınıza koyabilir veya anahtarlığınıza takabilirsiniz. Böylece hem kaybetmemiş olursunuz hem de her an yanınızda bulunur. Bütçe dostu bir ürün olması da ürünü tercih edilebilir kılan özelliklerden biri. Veri aktarım hızı olarak diğer ürünlerden daha yavaş olsa da, uygun fiyatlı seçenekler arasında en çok önerilen flash bellekler arasında yer alıyor.

6. Veri Aktarımı Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı: Syrox Type C

USB 2.0 teknolojisi ile veri aktarımında önemli bir kolaylık sağlayan bu ürün, 20 MB yazma ve 8 MB okuma hızına sahip. Diğer ürünlere göre yavaş gibi görünse de Type C girişine de uygun bir ürün olduğu için ve günlük aktarımları kolaylıkla yapabildiği için oldukça uygun bir ürün. Özellikle okula giden bir öğrenci iseniz, hem bütçe dostu olması hem de verilerinizi alabilecek yeterince alana sahip olması nedeniyle tercih edebilirsiniz. Diğer ucu USB girişli olduğu için aynı anda hem telefonda hem de bilgisayarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. İki farklı girişi sayesinde veri aktarımınız çok daha kolay ve pratik olur.

7. Şık Bir USB Bellek Kullanmak İstemez Miydiniz?

USB 3.1 aktarım teknolojisi ile hızlı, güvenli ve kolay veri akışı sağlayan şık bir flash bellek kullanmayı kim istemez ki? Özellikle profesyonel hayatın içindeyseniz, sık sık sunum yapmanız gerekiyorsa veya bilgileri bir yerden bir yere aktarabilmek için sürekli yanınızda taşımanız gerekiyorsa bu ürünü rahatlıkla tercih edebilirsiniz. 200 MB yazma hızı ve 300 MB okuma hızına sahip olan Samsung Bar Plus, metal bir gövdeye sahip olduğu için oldukça dayanıklı bir ürün. Herhangi bir darbeden etkilenmeyeceği için yazılımsal olarak bir sorun oluşmadığı sürece verilerinizi güvenle depolayabilirsiniz.

8. Sandisk Extreme Go ile Verilerin Keyifli Yolculuğu

200 MB okuma ve 150 MB yazma hızına sahip olan Sandisk Extreme Go, en hızlı veri akışı sağlayan flash belleklerden biri. Sürgülü yapısı sayesinde oldukça pratik ve rahat bir kullanım sunuyor. Bu ürünle çok büyük boyuttaki verilerinizi bile çok kısa süre içinde kolaylıkla aktarabilirsiniz. Hatta eğer yanlışlıkla sildiğiniz veriler olursa, kendine özgü yazılımı sayesinde o verileri yeniden getirebilme özelliği var. E, insan hali! Bazen yanlışlıkla silinebilir, dalgınlığa gelebilir ya da hiçbir sorun yoksa bile merkür retrosu olabilir ve tüm elektronik aletler bir miktar bozulabilir. Eğer böyle durumlar için ciddi bir önlem almak isterseniz bu ürünü kaçırmayın!

9. Boyundan Büyük İşler Yapan Bir Flash Bellek İçin Hazır Mısınız?

Sanki bir mouse girişi gibi küçük hacimli olan Samsung Fit Plus, oldukça işlevsel ve hızlı bir ürün. Başka flash belleklerde olmayan özelliği ile suya, darbelere, yüksek sıcaklığa, manyetik alanlara ve hatta abartıyoruz X-ray ışınlarına bile dayanıklı bir ürün. Yani oldukça uzun ömürlü ve sağlam bir ürün olduğunu, bir kere aldıktan sonra başka hiç bir flash belleğe ihtiyaç duymayacağınızı baştan söyleyelim. USB 3.1 veri aktarım teknolojisi ve saniyede 200 MB okuma hızı ile işlerinizi hızlıca halletmenize yardımcı olur. Samsung Fit Plus flash bellek nasıl kullanılır, diye merak ediyorsanız çok basit! Sadece bilgisayarınızın USB girişine uygun bölümüne takmanız yeterli. Boyutundan dolayı kaybetmekten endişeleniyorsanız, her daim gözünüzün önünde duran bir yerde bulundurmanızı tavsiye ederiz.

10. Farklı Bir Tasarımla Sony USM GR karşımızda!



Kompakt ve şık tasarımı ile göz dolduran ve sürgülü yapısı sayesinde kolay kullanılabilen bu ürün USB bellek konusunda bizi şaşırtan ürünlerden. Okuma ve yazma hızı oldukça yeterli olduğu gibi farklı bellek kapasitelerine sahip. USB 2.0 teknolojisi ile verilerinizi hızlıca kopyalayabilir, aktarabilir ve yeniden kullanabilirsiniz. Metal gövdesi ile verilerinizi darbelere veya düşmelere karşı korur, sanki bir bankada gibi güvende tutar. İsterseniz anahtarlığınıza takarak isterseniz cüzdanınızda taşıyarak her zaman yanınızda bulundurabilirsiniz. Depolama alanı konusunda da farklı kapasite seçenekleri sunan Sony USM GR ürünleri arasında ihtiyacınız olan birini seçebilir ve anında kullanmaya başlayabilirsiniz.

