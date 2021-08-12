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  4. Dövme yapmak için gitti, dehşeti yaşadı! Tartışma sırasında boğazından vuruldu

Dövme yapmak için gitti, dehşeti yaşadı! Tartışma sırasında boğazından vuruldu

12.08.2021 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, dövme yapmak için gittiği apart dairede tartıştığı kimliği belirsiz bir kişi tarafından boğazından tabancayla vurulan Ali Zümbül (28), ağır yaralandı.

Dövme yapmak için gitti, dehşeti yaşadı! Tartışma sırasında boğazından vuruldu

Olay, saat 03.00 sıralarında Nalbantoğlu Mahallesi Atatürk Cadddesi'ndeki bir binanın 5'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, günlük kiralanan daireye dövme yapmak için giden Ali Zümbül ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, şüpheli yanındaki tabancayla Zümbül'e doğru ateş iki el ateş açtı. Mermilerden biri Ali Zümbül'ün boğazına isabet etti. Şüpheli olayın ardından kaçarken, binadakilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Zünbül, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zümbül'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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(DHA)

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Bursa silahlı saldırı
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