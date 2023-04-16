DSP lideri Önder Aksakal'dan 'Bülent Ecevit' iddiası! Millet İttifakı'na yüklenip Anayasa'ya dikkat çekti: "Yaşasaydı..."

Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alan son partilerden biri de DSP oldu. Millet İttifakı'na ve CHP'ye tepkileriyle de dikkatleri üzerine çeken Aksakal bu kez Bülent Ecevit hakkında dikkat çeken bir iddia ileri sürdü.



16. başbakan Bülent Ecevit

"ECEVİT'İN GETİRDİĞİ BİR KURALDI"

tv100 ekranlarında konuk olduğu canlı yayında seçim gündemini değerlendiren Aksakal, "Anayasamızın ilk dört maddesine saygı duyan yapılarla beraber olmak her zaman bizim için öncelikti. Rahmetli Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in getirdiği bir kuraldı" dedi.

"YAŞASAYDI..."

Millet İttifakı'nın Anayasa'nın ilk dört maddesiyle sorunu olduğunu iddia eden Aksakal, "Bülent Ecevit de yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu" diye konuştu.