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Dudağına yaptırdığı dövme TikTok'ta olay oldu! "Acı çekiyorum"

22.05.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dudak pigmentasyonu yaptıran kişilerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Dudakların kırmızı ve pembe tonlanlarında renklendirilmesine yarayan pigmentasyon doğal sonuçlar elde edildiğinde çok daha bakımlı bir görünüm sağlayarak sürekli makyaj yapma ihtiyacını götürüyor. Ancak yanlış müdahaleler yapay görünümlere sebep olabiliyor. TikTok'ta yaptırdığı dudak dövmesini paylaşan bir kadın viral oldu.

Dudağına yaptırdığı dövme TikTok'ta olay oldu! "Acı çekiyorum"

Dudak dövmesi, küçük dövme iğneleri ile dudaklarınıza renk pigmentleri yerleştirmeyi içeren profesyonel bir prosedürdür. TikTok'ta Kaylen isimli genç kadın dudak dövmesi yaptırmak için Kolombiya'ya gittiğini ve burada yapılan işlemlerin sonucundan hiç memnun kalmadığı paylaşarak herkesi uyardı.

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Kaylen, "Önce dudak nötrleştirme işlemini başlattılar ki bu iyiydi. Sonra ona sadece pembe rengi istediğimi söyledim. O da 'pembe çok ince olacak, çok doğal olacak, bu parlak yakut kırmızısına sahip olmalısın' dedi. Ve ben 'hmm bunu bilmiyorum' gibiydim ve o 'güven bana, pembeye dönüşecek,' gibiydi." diyerek işlem yapan kişinin farklı renk yaptığını belirtti.

DURMASI İÇİN YALVARDI

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"Aynı zamanda dayanılmaz derecede acı vericiydi. Deli gibi şişiyordum, çok ham ve uyuşmuş hissettim ve gerçekten kötü görünüyordum. Dürüst olmak gerekirse, bunu yaptırmayı düşünüyorsanız, sadece ruj alın. O kadar acı vericiydi ki, ona durması için yalvarmak zorunda kaldım ve şimdiye kadar gördüğüm herkesten daha kötü görünüyordum.

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Kaylen, “Ben, kelimenin tam anlamıyla acı çekiyorum. Dudaklarım güzel bir renge dönüşmedi.” diyerek yaşadıklarını paylaştı. Video kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından izlendi. Birçok kişi bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Takipçileri "Umarım enfeksiyon kapmazsın." ,“Hafif şişlik normal ama o kadar da değil!” ,"Bir noktada dudakların patlayacak gibi görünüyor." yorumlarını yaptı.

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