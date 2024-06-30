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  4. Düğünde takı olarak takıldı! Kilosu 300 bin lirayı buluyor

Düğünde takı olarak takıldı! Kilosu 300 bin lirayı buluyor

30.06.2024 11:56
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Karabük'ün Safranbolu ilçesi ile özdeşleşen; "Dünyanın en pahalı baharatı" olarak anılan ve boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanılan safran, bu kez düğünde takı oldu. Safran bitkisinin kilosu 300 bin lirayı buluyor.

Düğünde takı olarak takıldı! Kilosu 300 bin lirayı buluyor

Safranbolu'da dünya evine giren Yunus ve Neslihan Basançelebi'nin düğünlerine katılan damadın arkadaşı Ersin Cebeci, çifte düğün takısı olarak safran taktı.

Cebeci, dünya evine giren çiftlere; safranın antidepresan özelliği olduğunu, günlük hayatta ve evliliğin stresinden uzaklaşarak sağlık ve mutluluk diledi.

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80 BİN ÇİÇEKTEN SADECE YARIM KİLOGRAM ÜRETİLEBİLİYOR

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen ve 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safran; akciğer hastalıkları, solunum yolu, öksürük, ateş düşürücü, iştah dengeleyici, kanserli hücreler, cilt hastalıkları, stres, depresyon, bağışıklık ve hormon bozukluğu gibi rahatsızlara iyi geliyor.

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Safran, mutluluk hormonu serotonin salgılanmasına yardımcı olduğu için dünyada mutluluk iksiri olarak biliniyor. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Express


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