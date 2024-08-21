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  4. Düğündeki kavgada sandalyeler havada uçuştu! Sebebi akıllara durgunluk verdi

Düğündeki kavgada sandalyeler havada uçuştu! Sebebi akıllara durgunluk verdi

21.08.2024 11:12
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21.08.2024 11:12
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Hatay’da düğünde yaşanan ’halay başı olma’ tartışması sonucu çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yaralanan olmazken, kavga eden tarafların daha sonra barıştırıldığı öğrenildi.

Akıllara durgunluk veren olay, geçtiğimiz günlerde Arsuz ilçesi Yukarı Kepirce Mahallesi’nde yaşandı. Mahalle meydanında yapılan düğün esnasında ’halay başı olma’ tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Yumrukların ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgayı düğüne katılan diğer davetliler ayırdı. Olayda herhangi bir yaralanan olmazken düğünde sandalyelerin havada uçuştuğu anlar kameraya yansıdı.

MAHALLENİN BÜYÜKLERİ BARIŞTIRDI

Düğünde kavga eden tarafların mahallenin büyükleri tarafından barıştırıldığı ve sulh sağlandığı öğrenildi. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay halay
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