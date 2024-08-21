Düğündeki kavgada sandalyeler havada uçuştu! Sebebi akıllara durgunluk verdi

Akıllara durgunluk veren olay, geçtiğimiz günlerde Arsuz ilçesi Yukarı Kepirce Mahallesi’nde yaşandı. Mahalle meydanında yapılan düğün esnasında ’halay başı olma’ tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Yumrukların ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgayı düğüne katılan diğer davetliler ayırdı. Olayda herhangi bir yaralanan olmazken düğünde sandalyelerin havada uçuştuğu anlar kameraya yansıdı.

MAHALLENİN BÜYÜKLERİ BARIŞTIRDI

Düğünde kavga eden tarafların mahallenin büyükleri tarafından barıştırıldığı ve sulh sağlandığı öğrenildi. (İHA)



Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır