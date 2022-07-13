Düğüne giderken feci otobüs kazası! Davetlileri taşıyordu... Çok sayıda yaralı var

Korkunç kaza, Danişmentli köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün merasimine davetli olanları taşıyan otobüs, köy girişinde kaza yaptı. Freni patladığı iddia edilen otobüs önce kapalı kasa kamyonete ardından toprak zemine çarparak durabildi.

12 KİŞİ YARALANDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığı öğrenilirken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

OTOBÜSTE 25 KİŞİ BULUNUYORDU

Öte yandan otobüste 25 kişinin olduğu öğrenildi. (İHA)



