Dünya bu acıyı konuşuyor! Geriye bir tek o kaldı Yayında gözyaşları içerisinde anlattı... Birbirlerine sarılmış halde bulunmuşlardı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.4'lük depremlerin ardından Türkiye, kaybettiği canları için ağlıyor. Deprem bölgesinden peş peşe acı haberler gelirken, hayatını kaybeden vatandaşların hikayeleri de yürek yakıyor. ABD'de ikamet eden Burak Firik ve ailesinin dramı ise ülkede büyük bir gündem yarattı. Ailenin CNN yayınına katılan yakınları, acıyı gözyaşlarına boğularak anlattı. İşte detaylar...

AMELİYAT OLAN BABASINI GÖRMEK İÇİN GİTMİŞTİ

35 yaşındaki yazılım mühendisi Burak Firik, kalp ameliyatı olan babasını görmek için Kahramanmaraş'a gitmişti. Firik, 32 yaşındaki eşi Kimberly, oğulları 2 yaşındaki Hamza, 1 yaşındaki Bilal ve annesiyle birlikte yaşanan depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. CNN yayınına katılan yakınları gözyaşları içinde yaşadıkları dramı ve acıyı anlattı.

SADECE BABASI HAYATTA KALDI

Kimberly Firik'in kız kardeşi Salma Salazar, CNN'e verdiği röportajda ailenin yakın zamanda kalp krizi geçiren babalarını ziyaret etmek için Elbistan'a gittiğini söyledi. İyileşmekte olan babanın ise, şu anda hayatta kalan son kişi olduğu aktarıldı.

Salazar, 12 saat boyunca umutla beklediklerini sözlerken acı haber aldıkları anı ise gözyaşları içerisinde dile döktü. Öte yandan ABD basını da ailenin olduğu apartmanın ikinci depremde çöktüğünü aktararak Firik ailesinin enkaz altında sarılmış halde bulunduklarını yazdı.

Firik ailesinin ikamet ettiği yer olan New York'un Queens şehrinde bulunan Türk Diyanet Cami yetkilileri tarafından yapılan duyuruda, cumartesi günü Firik ailesi için gıyabi cenaze töreni düzenleneceği bilgisi verildi.

Columbia Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi tamamlayan Burak Firik, IBM ve Amazon şirketlerinde bilgisayar mühendisi olarak çalışıyordu.



