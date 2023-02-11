Her şey gözlerinin önünde oldu! 'Önce çığlık geldi apartman yıkılınca kesildi' Bu acının tarifi yok...

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Adana'da 12 bina yıkıldı. Çok sayıda kişi hayatını kaybederken hayatta kalanlar ise yaşadıkları büyük acıyı tarif etmekte zorlandı. Adana'da yıkılan binalardan olan, ilk depremde yıkılan Zeray Apartmanı'nın B bloğunda enkaz altında kalan onlarca kişi yaşamını yitirdi. Apartmanın A bloğu ise ağır hasar alırken A blokta oturan vatandaşlar, gözlerinin önünde gerçekleşen felaketi ve yaşadıkları acıyı gözyaşları içerisinde anlattı.

‘BASMIŞ DENİZ KUMUNU’

Zeray Apartmanı’nın A bloğunda oturanlar hem evsiz kaldı, hem de komşularını kaybetmenin acısını yaşadı. Yıkılan B bloğun enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Apartmanın A bloğunun 7’nci katında 2 çocuğuyla oturan Ayşegül Akçadağ, deprem anında uyanık olduğunu belirterek, “Merdivenlerden yuvarlanarak indim. Ayakkabılarımız dahi yoktu. Dışarı çıkıp kafamı kaldırdığımda karşıdaki bloğun olmadığını gördüm. Şok oldum. Arkadaşlarım, komşularım hepsi öldü. Bu bloğu yaparken teşhir amaçlı olduğu için çimentosunu fazla koymuş diye düşünüyorum. Diğerine ise basmış deniz kumunu. Sokakta kalıyoruz. Geceleri uyuyamıyorum çünkü o an gözümün önünden gitmiyor” dedi.

"ÖNCE ÇIĞLIK GELDİ! APARTMAN YIKILINCA ÇIĞLIK BİTTİ"

7 yıldır Zeray Apartmanı’nda oturan Nilgün Demir ise çok acı çektiklerini, yaşadıklarına hala inanamadıklarını söyledi.

Deprem anında 1’inci katta oturduğu için kısa sürede dışarıya çıkabildiğini anlatan Demir, “Çıkar çıkmaz önümüzdeki blok yıkıldı. Allah, bizim yüzümüze baktı. Çıktığımda toz duman içinde kaldım. Ayaklarımız çıplak, şimşekler çakıyordu. Gözümüzün önünde komşularımız öldü. İlk önce bir çığlık geldi. Apartman yıkılınca çığlık bitti. Aileler yok oldu. Allah rahmet eylesin” diye konuştu.

"KURTULDUĞUMUZA SEVİNEMİYORUZ! DOSTLARIMIZ ÖLDÜ... HANGİSİNİ ANACAĞIMIZI BİLMİYORUZ"

16 yıldır apartmanda oturan Nesrin Aslan ise gözyaşları içinde “Kurtulduğumuza sevinemiyoruz. Komşularımız, dostlarımız öldü. Hangisini anacağımızı bilmiyoruz. Allah hepsine rahmet eylesin. İnşallah hepsi cennette gider. Bizim blok da ağır hasarlı. O da yıkılacak” ifadelerini kullandı. (DHA)



