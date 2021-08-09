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  4. Dünya'dan çok daha değerli! NASA, 10 bin katrilyon dolarlık asteroide gidiyor

Dünya'dan çok daha değerli! NASA, 10 bin katrilyon dolarlık asteroide gidiyor

09.08.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Psyche asteroidinin yüzey sıcaklığının yeni ölçümleri, 10 bin katrilyon doları aşan değerli metallerle dolu olduğunu doğruladı. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ise getirildiği takdirde fakirliğe son verebileceği söylenen ancak dünya ekonomisini bitirebilecek 16 Psyche asteroidine gitmeye hazırlanıyor.

Dünya'dan çok daha değerli! NASA, 10 bin katrilyon dolarlık asteroide gidiyor

16 Psyche Dünya'dan milyonlarca kilometre uzakta, ancak bu asteroit tam bir servet değerinde.

DÜNYA EKONOMİSİNİ ÇÖKERTEBİLİR

Hatırlarsanız daha önce 16 Psyche asteroidinin uzay madenciliği yoluyla dünyaya getirilmesi durumunda, dünyada fakir insan kalmayacağı söylenmişti. Ancak durum pek de parlak değil. Çünkü bu asteroidin dünyaya getirilmesi, dünya ekonomisinin çökmesine neden olabilir.

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KÜRESEL EKONOMİDEN DAHA DEĞERLİ

16 Psyche asteroidinin yüzey sıcaklığına dair yapılan yeni ölçümler, asteroidin 10 bin katrilyon doları aşan değerli metallerle dolu olduğunu ortaya koydu. Bu da asteroidin küresel ekonominin tamamından daha değerli olduğu anlamına geliyor. Çünkü dünya ekonomisinin toplam değeri yaklaşık 75 trilyon dolar olarak ifade ediliyor. Bu da asteoridin dünya ekonomisini yerle bir edebileceğini ortaya koyan, güzel bir istatistik.

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Bilim insanları ise, asteroidin Güneş Sistemi'ndeki oluşumunun erken aşamasında bulunan bir gezegenin çekirdeği olabileceğine inanıyor.

NASA'DAN 16 PSYCHE GÖREVİ

NASA, 2022'de 16 Psyche asteroidine bir uzay aracı fırlatmaya hazırlanıyor. Planlara göre araç, 2026'da asteroide varacak. NASA'nın bu görev ile henüz uzay madenciliği yapması ise beklenmiyor.

16 PSYCHE NEDİR?

16 Psyche, Jüpiter ve Mars arasında yer alan dev bir asteroittir. Asteroit kuşağındaki en büyük on asteroitten biri olan 16 Psyche'nin 200 kilometreden fazla çapı vardır. İtalyan astronom Annibale de Gasparis, resmi olarak 16 Psyche olarak bilinen Psyche asteroidini 17 Mart 1852'de keşfetmiştir.

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İçinde demir, nikel, altın, platin, bakır, kobalt, iridyum, redyum gibi değerli madenler bulunduğuna inanılmaktadır.

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