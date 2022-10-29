Dünya Erdoğan'ın 'Ayasofya' sözlerini konuşuyor! "Türkiye'nin Yüzyılı" konuşması büyük yankı uyandırdı: "Meydan okuyor"

Erdoğan, dün partisinin "Türkiye'nin Yüzyılı" vizyonunu tanıttı. Gerek seçim gündemi gerekse uzun vadeli sürece dair birbirinden önemli mesajlar veren Erdoğan'ın konuşmasını dünya basını da dikkatle takip etti. Erdoğan'ın konuşmasında en dikkat çeken noktalardan biri ise Ayasofya Camii'ne ilişkin sözleri oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AYASOFYA'YI CAMİ OLARAK HİZMETE AÇMAMIZ BÜYÜK MEYDAN OKUMADIR

Erdoğan, konuşmasında Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasına şu sözlerle anımsattı:

"Bu ülkede herkesin yanında olduk, mücadelesine destek verdik, kayıplarını telafi ettik. Sadece nesillerin hayali olan Ayasofya'yı Fatih'in emanetine uygun şekilde yeniden cami olarak hizmete açmış olmamız bile küresel vesayete karşı büyük bir meydan okumadır."

Erdoğan'ın bu açıklaması, başta Yunan basını olmak üzere dünyanın kilitlendiği detaylardan biri oldu.

"ERDOĞAN DAHA GÜZEL GÜNLER VAAT ETTİ"

Yunanistan'ın önde gelen basın kuruluşlarından Kathimerini gazetesi manşetine Erdoğan'ın "Türkiye'nin yüzyılını inşa edeceğim" sözlerini taşıdı. Haberde "Erdoğan, ülkesini dünyanın en büyüklerinden biri haline getireceğine söz verdi" cümlesi yer alırken, ayrıca "Erdoğan, 2071 vizyonuyla Haziran 2023'ten sonra Türkiye'ye daha güzel günler vaat etti" ifadeleri kullanıldı.

AYASOFYA VURGUSU

Enikos adlı haber sitesi, Erdoğan'ın konuşmasına ilişkin haberinde "Recep Tayyip Erdoğan, partisi AK Parti'nin Ankara'da düzenlediği Türkiye'nin Yüzyılı adlı abartılı etkinliğinde Ayasofya'ya atıfta bulunarak yeni provokasyonlar yaptı" ifadelerini kullandı. Enikos'un manşetinde Erdoğan'ın "Ayasofya'yı, yeniden cami olarak hizmete açmış olmamız bile küresel vesayete karşı gerçekleştirilmiş bir büyük meydan okumadır" sözleri vurgulandı.

"AYASOFYA'YA ATIFLAR VE YUNANİSTAN'A MESAJLAR"

Yunan haber sitesi "in.gr", "Türkiye'nin Yüzyılı" konuşmasına ilişkin haberini "Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye'nin yüzyılı, Ayasofya'ya atıflar ve Yunanistan'a mesajlar" başlığıyla okuyucularına sundu. Haberde Erdoğan'ın Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının nesillerin hayali olduğuna dikkat çektiği belirtilirken Erdoğan'ın şu sözlerine yer verildi:

"Dünyanın yeni ve hayati zorluklarla karşı karşıya olduğu bu dönemde, Türkiye Yüzyılı programı ile Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz."

"ERDOĞAN MEYDAN OKUYOR"

Öte yandan The Standard gazetesi Erdoğan'ın konuşmasını "Erdoğan, meydan okuyor: 21. yüzyıl Türkiye'nindir. Ayasofya'yı yeniden cami olarak açtık" ifadeleriyle aktardı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ayasofya'yı Sultan Fatih'in vasiyeti doğrultusunda cami olarak yeniden açmamız bile küresel vesayete karşı bir meydan okumaydı" ifadeleri yer aldı.

