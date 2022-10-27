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Dünyada bir ilk! Çin'de başladı: Soluduğumda şekerli bir tat hissettim

27.10.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsle mücadele kapsamında Çin'de insanlara 'solunabilir' aşı uygulanmaya başlandı. İki doz yaptırmış kişilere 'hatırlatma dozu' olarak uygulanan aşıyla virüsün doğal enfeksiyon yolu olan solunum hücrelerini uyarması, bu yolla vücutta bağışıklık uyandırması amaçlanıyor. Aşı deneyimini paylaşanlardan biri "Soluduğumda şekerli bir tat hissettim" dedi.

Dünyada bir ilk! Çin'de başladı: Soluduğumda şekerli bir tat hissettim

Dünyada bir ilk gerçekleşti. Çin'de solunum yoluyla insan vücuduna nüfuz edebilen Kovid-19 aşısının kullanımına başlandı. "Convidecia Air" adı verilen aşı, Kovid-19 aşıları arasında enjektörle uygulanmayan ilk örnek olurken aşı deneyimini paylaşan biri "Soluduğumda şekerli bir tat hissettim" dedi.

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DÜNYANIN İLK 'SOLUNABİLİR' KOVİD AŞISI

Çinli şirket CanSino Biotech'in geliştirdiği dünyanın ilk "solunabilir" Kovid-19 aşısı, Şanghay şehrinde inaktif aşılardan iki doz yaptırmış kişilere uygulanıyor.

Şehir yönetimi, sosyal paylaşım sitesi Weibo'da yayımladığı videoda, kent sakinlerinin solunum yoluyla aşılanmasına başlandığını duyurdu.

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Aşılananların görüntülerine yer verilen videoda, gaz haldeki aşı bileşiğinin ağzı kapalı bir plastik bardağa doldurulduğu ve vatandaşların aşıyı pipetle bardaktan soluyarak uyguladığı görüldü.

"ŞEKERLİ BİR TAT HİSETTİM"

Videoda, aşı deneyimini paylaşanlardan biri, "Bir bardak süt içmiş gibi bir his. Soluduğumda şekerli bir tat hissettim." ifadesini kullandı.

"Convidecia Air" adı verilen aşı, Kovid-19 aşıları arasında enjektörle uygulanmayan ilk örnek oldu.

HATIRLATMA DOZU OLARAK KULLANILIYOR

Solunabilir aşı, Çin'de uygulanan, Sinovac ve Sinopharm şirketlerinin geliştirdiği iki inaktif aşıdan iki doz yaptırmış kişilere, "hatırlatma dozu" olarak uygulanıyor.

CanSino Biotech'in daha önce geliştirdiği tek doz Kovid-19 aşısı "Convidecia"nın solunabilir versiyonu olan aşının enjektör ile uygulanan versiyonu, şubatta Çin Ulusal Tıp Ürünleri İdaresinden, martta ise Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) acil kullanım onayı almıştı. Solunabilir versiyonuna ise geçen ay Çin'de onay verilmişti.

Virüsün güçsüzleştirilmiş bir halini içeren aşının, virüsün doğal enfeksiyon yolu olan solunum hücrelerini uyarması, bu yolla vücutta bağışıklık uyandırması amaçlanıyor.

Solunabilir aşı için enjektör yerine aşı sıvısını hava kabarcıklarına dönüştüren "nebulizatör" denilen püskürtücü aygıt kullanılıyor. Çin'deki uygulamada aşı bileşiğinin nebülizatör makinasından bardağa aktarıldığı görülüyor.

Solunabilir aşılar ve ilaçlar genelde metal kapsülde muhafaza edilen ve spreyle solunan bir formda piyasaya sunuluyor. Grip gibi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruma sağlamak için yaygın kullanılan sprey aşılar üretim ve uygulama maliyetlerini düşürüyor.

'KÜRESEL BAĞIŞIKLIĞIN YAYILMASINA KATKI SAĞLAYACAK'

Derin dondurucuda muhafaza edilmesi gereken enjeksiyon sıvısının aksine, solunabilir aşının sıvısı 2 ila 8 derecede kimyasal bütünlüğünü koruyarak muhafaza edilebiliyor. Bunun küresel olarak daha yaygın bağışıklık korumasına yardımcı olacağı umuluyor.

Enjektör ve iğne gerektirmeyen düzeneğin sağlık erişiminin yeterli olmadığı yoksul ülkelerde ve uzak bölgelerde kullanım kolaylığı sağlayacağı, küresel bağışıklığın yayılmasına katkı sağlayacağı umuluyor.

Solunabilir aşı için yapılan, sonuçları "The Lancet" dergisinde yayımlanan klinik denemelerde güçlü bağışıklık tepkisi uyandırdığı görülmüştü. Çin'in Jiangsu eyaletinde 420 yetişkin üzerinde yapılan denemede aşının, daha önce Sinovac tarafından geliştirilen Coronavac aşısından iki doz yaptırmış deneklerde solunum organlarının hücrelerinin virüse daha dirençli kıldığı tespit edilmişti.

Kaynak: AA

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