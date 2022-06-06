Dünyadaki ilk metaverse projelerinden biri Türkiye pazarına giriş yapıyor: Türkçe metaverse dünyası yolda

2012 yılında Pixowl tarafından oluşturulan The Sandbox’ın 7 ülkede ofisi ve 300’den fazla çalışanı bulunuyor. Şirketin son olarak Türkiye pazarına giriş yaptığı duyuruldu.

“TÜRKİYE’Yİ METAVERSE DÜNYASINDA İLK 3’E TAŞIYACAĞIZ”

The Sandbox’ın Kurucu Ortağı ve COO’su Sebastien Borget, Türkiye pazarına girişleri hakkında yaptığı açıklamada, oyun ve kripto pazarı odağında oldukça bilgili ve ilgi sahibi bir nüfusun olmasının pazara giriş motivasyonlarını artırdığını belirterek, “Türkiye bölgesinde çok değerli bir konuma sahip. Özellikle yeniliklere açık ve teknolojiyi yakından takip edip deneyimleyen halkı ise bizim gibi yeni dünyalar oluşturan bir ekibin en değer verdiği kullanıcı profilini temsil ediyor. Ekip olarak Türkiye’ye ve Türk halkına özel Türkçe kullanılabilecek bir metaverse dünyası oluşturmak için kolları sıvamış durumdayız. Kısa bir süre önce Türkiye operasyonumuzun başına oyun ve teknoloji dünyasının tanınmış ve tecrübeli profesyonellerinden Arslan Kiran’ı transfer ettik. Kendisi Türkiye, Almanya ve MENA Bölgesi’nden de sorumlu yöneticimiz. Oyun ekosistemi, geliştiriciler, sanatçılar, markalar başta olmak üzere metaverse dünyasının en popüler ve saygın markasıyla iş birliği içinde olmak isteyenleri, ekibimizle birlikte bu özel dünyaya dahil edilmesi için çalışmalar yürütecek. 2 yıl gibi bir süre sonunda Türkiye’nin, metaverse dünyasının en değerli 3 ülkesinden biri haline gelmesini hedefliyoruz” dedi.

"ÖZEL BİR DÜNYA KURUYORUZ"

The Sandbox Türkiye, Almanya ve MENA Bölgesi Direktörü Arslan Kiran ise Türkiye özelinde oluşturulacak metaverse dünyasına dahil olmak isteyen oyun stüdyoları, sanatçılar, geliştiriciler ve markaların kabul edileceği iş birliği programlarını hızlıca devreye aldıklarını belirterek, Metaverse dünyasını merak eden, bizlerle iş birliği yapmak isteyen tüm profesyonellere kapımız her zaman açık. Öte yandan, Türk kullanıcılarının da Türkçe olarak güvenle hareket ettiği, oyun oynayarak veya konserlere katılarak eğlendiği, iş yaptığı, düzenlenen konferanslarla sanat festivallerine katıldığı ve yatırım yaparak kazandığı özel bir dünya kuruyoruz” şeklinde konuştu. (İHA)

