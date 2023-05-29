Dünyanın en güzel kadınlarının güzellik sırları! Gençlik iksiri etkisi yaratıyor

Dünyanın en güzel kadınları arasında yer alan Adriana Lima ve Gisele Bündchen Brezilyalı kadınların güzelliğini tüm dünyaya yayan ünlüler arasında yer alıyor. Brezilyalı kadınlar güzelliklerine olan düşkünlükleri nedeniyle farklı bakım yöntemleri uyguluyor. Her evde uygulanabilecek bu bakımlar gençlik iksiri etkisi yaratarak yaşlanmaya dur diyor!

BREZİLYALI KADINLARIN GÜZELLİK SIRLARI

HİNDİSTAN CEVİZİ SUYU İÇİYORLAR

Hindistan cevizi suyu, birçok vitamin ve mineral içerdiğinden cildinizi canlandırması ve nemlendirmesiyle bilinir. Cildiniz kuruysa, sivilceniz varsa veya cildinizin yaşlanmasını önleyecek bir şey istiyorsanız, doğrudan cildinize uygulamak işe yarayabilir. Bununla birlikte uzmanlar, hindistan cevizi suyu tüketmenin kırışıklıkları azaltmak, cildinizi nemlendirmek ve canlandırmak için daha etkili olabileceğini öne sürüyor. Ek şeker veya koruyucu madde olmadan içilmesi tavsiye edilir.

"Hindistan cevizi suyunun cildi içten dışa koruduğunu hepimiz biliyoruz. Tadı da gerçekten güzel, bu yüzden aynı zamanda nefis bir ikram." — Adriana Lima

CİLTLERİNE KUM SÜRÜYORLAR

Tıkanmış gözenekleri ve sivilceleri önlemek için cildinizi pul pul dökmek önemlidir. Tüm ölü deri hücrelerini ayaklarınızdan ve ellerinizden çıkarmak için ıslak kumu doğal bir çare olarak kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, kum sert bir eksfoliyan olabilir ve o kadar da nazik olmayabilir, bu nedenle kumu cildinize yumuşak bir şekilde ovmak cildinize gerçekten fayda sağlayabilir. Bazı kişilerin cildi hassas olduğundan yüzünüzde kullanmaktan kaçının.

HAVUÇ SUYU İÇİYORLAR

Havuç suyunun göz sağlığınızı iyileştirmekten bağışıklığı güçlendirmeye kadar pek çok sağlık yararı vardır. Ve özellikle cildiniz için iyi olabilir. Kollajen üretiminiz için iyi olan bol miktarda C vitamini içerir. Cildinizi güçlendirip biraz esneklik kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda güneşten kaynaklanan hasarlara karşı da koruma sağlayabilir.

DENİZ SUYUNU SAÇ VE CİLT BAKIMLARINDA KULLANIYORLAR

Genel olarak saçlarınıza bakım yapıyor ve nemlendiriyorsanız arada bir tuzlu su uygulayarak kendi saçlarınızı ısıtmadan da şekillendirebilirsiniz . Saçınıza kumsal dalgalı bir görünüm kazandıran, böylece ona hacim ve belirginlik katan tuz kristalleri vardır.

Sadece saçınıza değil, cildinize de iyi gelir. Tuzlu su egzamayı tedavi etmeye, alerjik cilt reaksiyonlarını azaltmaya ve cildinizi pul pul dökmeye yardımcı olabilir. Bu Brezilya modellerinin kusursuz görünmesine şaşmamalı.

PEELİNG İÇİN ESMER ŞEKER KULLANIYORLAR

Cildinizi pul pul dökmek için kahverengi şeker gibi evde bulunan bir malzemeyi kullanabilirsiniz. Epsom tuzunun olabileceği kadar cildinize zarar vermez. Bu nedenle hassas bir cildiniz olsa bile, kahverengi şeker uygulamak işe yarayabilir. İlk başta vücudunuzda biraz yapışkan hissedebileceğinden, peeling yaptıktan sonra dikkatlice durulamanız gerekir.

“Teyzem bana evde çok iyi bir kese öğretti: Esmer şeker artı hindistan cevizi çorbası artı biraz su, en iyi yüz ve vücut peelingine eşittir. Tüm ölü deriyi alır ve sizi süper yumuşak bırakır. — Emanuela de Paula



