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Dünyanın en küçük televizyonu ağızları açık bıraktı! Yetenekleri boyundan büyük

30.10.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektronik cihazlar giderek daha büyük ekranlara sahip oluyor. Bundan birkaç yıl önce 4 inçlik bir ekran çoğumuza büyük gelirken, şimdi 5.5 inçlik bir ekranın küçük geldiğini düşünenler var. Ancak bir şirket dünyanın en küçük televizyonunun prototipini üretip tüm endüstrinin tam tersine gidiyor.

Dünyanın en küçük televizyonu ağızları açık bıraktı! Yetenekleri boyundan büyük

Televizyonlar, telefonlar veya bilgisayarlar... Tüm bunların ortak bir noktası var. Hepsinin ekranı, bundan 8-10 yıl önce çıkan modellere nazaran çok daha büyük. Bunun bir tüketici ihtiyacı olduğu fikrine kapılanlar var. Hem de kocaman bir televizyonda film izlemek hepimizin kulağına ilgi çekici gelmiyor mu? Fikriniz ne olursa olsun, bir şirket büyük ekranlı televizyon üretmenin aksine küçük ekranlı bir televizyonun daha çok ilgi çekebileceğini düşünüyor. En azından öyle zannediyoruz. Çünkü bu şirket, dünyanın en küçük televizyonunun prototipini üretmiş durumda.

DÜNYANIN EN KÜÇÜK TELEVİZYONLARI

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, cihazlarımızın giderek daha büyük ekranlar haline geldiği bir dünyada, bir şirket dünyanın en küçük televizyonunu yaparak başka bir yöne gitmeye karar verdi. Bir elektronik şirketi olan TinyCircuits, TinyTV serisinde 1,0 inçlik (26 mm) ve 0,6 inç (15 mm) ekrana sahip iki yeni prototip tanıttı.

1,0 inçlik (26 mm) bir ekrana sahip olan model TinyTV 2 olarak isimlendiriliyor. Retro tasarımına sadık kalan televizyonun, ses seviyesini ayarlayan ve videolar arasında 'kanalları değiştiren' iki döner düğme ile birlikte geldiği açıklandı.

televizyon

POSTA PULU KADAR TELEVİZYON!

Daha da küçük kardeşi TinyTV Mini, 0,6 inç (15 mm) ekranıyla yalnızca bir posta pulu boyutunda. Bir saatlik bir oynatma süresi vadediyor.

Videoların televizyona ya kullanıcı tarafından yüklenebileceği ya da bir USB-C kablosu kullanılarak bilgisayardan televizyona görüntü aktarılabileceği belirtildi.

Şirketin açıklamasına göre hem TinyTV 2 hem de TinyTV Mini, ilgili cihazlarda 10 ve 40 saatin üzerinde görüntü tutabilen 8 GB'lık bir microSD kartla birlikte geliyor.

dünyanın en küçük televizyonu

Her iki model yerleşik düğmelerle kontrol edilebilirken, ayrıca isteğe bağlı bir kızılötesi uzaktan kumandanın da sunulduğu aktarıldı. Verilen bilgilere göre bu kumanda cihazı açabiliyor, ses seviyesini değiştirebiliyor veya oynatılan videoyu değiştirebiliyor.

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Öte yandan, cihazlar bir KicStarter kampanyasının parçası. Şirket bu projeyle şimdiye kadar 128 bin 640 doların üzerinde bir para toplamayı başardı.

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