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Dünyanın konuştuğu olayda istifa tehdidiyle gündem olmuşlardı: OpenAI'ın mühendisleri yeri doldurulamaz olarak görülüyor! Peki neden?

24.11.2023 16:45 | Son Güncelleme:
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Yapay zeka şirketi OpenAI, CEO Sam Altman'ı, görevinden alınması üzerine yüzlerce çalışanın istifa tehdidinde bulunması sonrasında tekrar göreve getirdi. Çıkan bir habere göre bu durum, teknoloji endüstrisinin en değerli çalışanlarının şu anda ne kadar büyük bir etkiye sahip olduğunu ortaya koyuyor. Habere göre yapay zekanın öncüsü olan OpenAI'ın mühendisleri neredeyse yeri doldurulamaz (vazgeçilmez) olarak görülüyor. Peki maaş aralıkları da dikkat çeken bu insanlar neden bu kadar değerliler?

Dünyanın konuştuğu olayda istifa tehdidiyle gündem olmuşlardı: OpenAI'ın mühendisleri yeri doldurulamaz olarak görülüyor! Peki neden?

Yapay zeka sohbet botu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketinin CEO'su olan Sam Altman'ın görevden alınması ile başlayan süreç, Altman'ın şirketteki görevine geri dönmesiyle sonlanmıştı. Süreç içerisinde yüzlerce OpenAI çalışanı Altman'ın görevden alınması nedeniyle işten ayrılma tehdidinde bulunmuştu. Bu durum, sürecin kırılma anlarından birini oluşturmuştu.

Bloomberg'in haberine göre, OpenAI'ın, ChatGPT'nin geliştiricisi görevinden alınması üzerine yüzlerce çalışanın istifa tehdidinde bulunması ve sonrasında CEO Sam Altman'ı tekrar göreve getirmesi, teknoloji sektörünün en değerli çalışanlarının şu anda ne kadar büyük bir güce sahip olduğu ortaya koymakta.

NEREDEYSE YERİ DOLDURULAMAZ OLARAK GÖRÜLÜYORLAR! MAAŞLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Habere göre yapay zekanın öncüsü olan OpenAI'ın mühendisleri neredeyse yeri doldurulamaz, 'vazgeçilmez' olarak görülüyor. Bu durum çalışanların maaşlarına da yansıyor gibi görünüyor.

Ücretlendirme veri platformu Levels.fyi tarafından Mayıs ayında yayınlanan bir analize göre, yapay zeka mühendisleri yapay zeka kullanmayan meslektaşlarına göre %8 ila %12,5 arasında daha fazla kazanıyor.

Bir ücret kıyaslama firmasının kurucu ortağı Roger Lee, OpenAI'nin web sitesinde listelenen bir mühendislik işi için en yaygın maaş aralığının 200 bin ila 370 bin dolar olduğunu, ancak bazı daha uzmanlaşmış roller için maaş aralığının 300 bin dolar ila 450 bin dolar arasında olduğunu söyledi.

Levels.fyi'ye göre, maaş aralıklarına bonuslar ya da hisse senedi ödülleri dahil değil. Bunun da yıllık 300 bin dolarlık bir maaşı toplamda 800 bin dolara yaklaştırabileceği söyleniyor.

NEDEN VAZGEÇİLMEZLER? "ŞİRKET İÇİNDEKİ BİR MÜHENDİS, ŞİRKET DIŞINDAN ÜÇ MÜHENDİSE BEDEL"

Yapay zeka gibi gelişmekte olan yeni teknolojiler için deneyime sahip olup istihdam edilebilecek çok küçük bir grup insan var.

Öte yandan bir şirketin kod ve teknoloji yığınını öğrenmenin uzun zaman aldığı, bu dinamik göz önüne alındığında, şirket içindeki bir yapay zeka mühendisinin, şirket dışından üç yapay zeka mühendisine bedel olduğu söyleniyor.

Üniversitelerden işe alımlara gelince ise, yapay zeka modellerini teorik düzeyde anlamak ile bunları gerçekten uygulayabilecek beceri ve deneyime sahip olmak arasında büyük bir fark olduğu, OpenAI'nin son derece uzmanlaşmış yazılım sistemleri de mevcut geliştiricilerini daha da değerli kıldığı belirtiliyor.

Anlaşıldığı kadarıyla bu gibi durumlar OpenAI çalışanlarını şirketin yönetim kuruluna doğrudan baskı uygulamak için etkili bir konuma getirdi.

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