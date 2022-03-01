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Dünyanın merakla takip ettiği müzakerelerle ilgili Zelenskiy'den kilit ifade

01.03.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve gerilim sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den Ukrayna’nın NATO üyeliği ve Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerle ilgili önemli açıklamalar geldi. Zelenskiy yaptığı açıklamada görüşmelere dair, önce saldırıların durup daha sonra görüşmelerin başlamasını tercih edeceğini söyledi. Öte yandan Zelenskiy, "Eğer Rusya barışa hazırsa orada olmamız önemli ama barışa hazır değilse, bu görüşmeler sadece zaman kaybı." ifadelerini kullandı.

Dünyanın merakla takip ettiği müzakerelerle ilgili Zelenskiy'den kilit ifade

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken müzakereler tüm dünyada merak konusu oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Reuters ve CNN'e ortak bir röportaj vererek, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bu akşam Kongre ortak oturumunda yapacağı "Birliğin Durumu" isimli ulusa sesleniş konuşmasına değinen Zelenskiy, Biden'ın Rusya'ya "güçlü ve işe yarar bir mesaj" vermesi gerektiğini belirtti.

Zelenskiy, devlet başkanı olmadan önce oyunculuk yaptığına işaret ederek, "Durum çok ciddi. Şu anda bir filmde değilim. Ben ikonik değilim, ikonik olan Ukrayna. Ukrayna, Avrupa'nın kalbi ve Avrupa'nın Ukrayna'yı bu dünya için özel olarak gördüğünü düşünüyorum. Bu nedenle de dünya bu kadar özel bir şeyi kaybetmemeli." yorumunda bulundu.

"SADECE ZAMAN KAYBI"

Ukraynalı ve Rus yetkililerin, Belarus'taki görüşmelerine de değinen Zelenskiy, önce saldırıların durup daha sonra görüşmelerin başlamasını tercih edeceğini söyledi.

Zelenskiy, "Eğer Rusya barışa hazırsa orada olmamız önemli ama barışa hazır değilse, bu görüşmeler sadece zaman kaybı." görüşünü paylaştı.

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NATO'DAN GÜVENLİK GARANTİLERİ İSTEDİ

NATO'nun Ukrayna'ya karşı duruşuna da değinen Zelenskiy, "Eğer ortaklarımız, Rusya, Ukrayna'nın NATO'da olmasını istemiyor diye Ukrayna'yı NATO'ya almaya hazır değillerse, Ukrayna'ya ortak güvenlik garantileri üzerine çalışmalılar." ifadesini kullandı.

Zelenskiy bu garantiler arasında, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve sınırlarının korunması ve Ukrayna'nın tamamen güvende olması gibi maddelerin olması gerektiğinin altını çizdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya Ukrayna
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