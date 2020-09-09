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Durum ciddi: WhatsApp'tan gelen anlamsız mesajlar WhatsApp çökme sorununa yol açıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.09.2020 09:37 | Son Güncelleme

Bazı WhatsApp kullanıcıları, aldıkları karışık bir mesaj ile uygulamalarının çöktüğünü fark etti. WABetaInfo'nun ortaya çıkarttığı bilgilere göre, WhatsApp kullanıcıları bu mesajlar ile mesajlaşma geçmişlerini dahi kaybediyor. WhatsApp çökme sorununa yol açan mesajları engellemenin ise bir yolu var.

Durum ciddi: WhatsApp'tan gelen anlamsız mesajlar WhatsApp çökme sorununa yol açıyor!

WhatsApp dünya çapında milyarlarca kullanıcıya sahip. Böylesine büyük bir kitleye hitap eden mecra, kötü niyetli kişilerin de uğrak noktası oluyor ne yazık ki. Daha önce bu kişilerin bir mesaj ile iPhone'ların çökmesine neden olduğunu görmüştük. Apple neyse ki iOS 13 güncellemesi ile bu sorunu ortadan kaldırmıştı. Fakat WhatsApp'ta yeni bir sorun daha ortaya çıktı. Bu sefer sorun daha ciddi gibi duruyor.

WHATSAPP BİR MESAJLA ÇÖKÜYOR

WABetaInfo'nun ortaya çıkarttığı tehlikeli WhatsApp mesajlarının WhatsApp çökme sorununa yol açtığı fark edildi. Buna göre, WhatsApp karışık ve anlamsız bir şekilde sıralanan mesajları işlemekte zorluk yaşıyor ve bu yüzden WhatsApp uygulaması çöküyor. Üstelik bazı kullanıcılar, telefonlarını kapatıp açtıklarında dahi WhatsApp'ın düzelmediğini, çökmeye devam ettiğini belirtiyor. Bu sorun yüzünden birçok kişi WhatsApp sohbet geçmişini de kalıcı olarak kaybetmiş durumda. Yani durum sanılandan da ciddi.

WhatsApp mesaj hatası

İŞTE WHATSAPP'I ÇÖKERTEN MESAJLARI ÖNLEMENİN YOLU

WhatsApp çökme sorununa neden olan WhatsApp mesajlarının kaynağının Brezilya olduğu düşünülüyor. Bu yüzden WABetaInfo, bilinmeyen numaralardan gelecek mesajlara açık olan WhatsApp hesaplarının sadece rehberindeki kişilere mesaj almalara izin vermesini istiyor. Bunun için yapılması gerekenler ise şöyle:

  • WhatsApp uygulamasında ayarlar sekmesine tıklayın
  • Hesap bölümüne gelin
  • Gizlilik sekmesinden gruplar seçeneğine girin
  • Burada gruplar seçeneğinde 'kişilerim' kısmını işaretleyin
  • Böylece rehberinizde yer almayan numaralardan gelecek mesajları engellemiş olacak, potansiyel çökme sorununu önleyeceksiniz.

WhatsApp gizlilik ayarı

WhatsApp çökerten mesajlar için WhatsApp da harekete geçmiş durumda. Fakat şu sıralar gelecek WhatsApp'tan gelecek mesajlara dikkat etmenizde fayda var.

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