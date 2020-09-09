Durum ciddi: WhatsApp'tan gelen anlamsız mesajlar WhatsApp çökme sorununa yol açıyor!

WhatsApp dünya çapında milyarlarca kullanıcıya sahip. Böylesine büyük bir kitleye hitap eden mecra, kötü niyetli kişilerin de uğrak noktası oluyor ne yazık ki. Daha önce bu kişilerin bir mesaj ile iPhone'ların çökmesine neden olduğunu görmüştük. Apple neyse ki iOS 13 güncellemesi ile bu sorunu ortadan kaldırmıştı. Fakat WhatsApp'ta yeni bir sorun daha ortaya çıktı. Bu sefer sorun daha ciddi gibi duruyor.

WHATSAPP BİR MESAJLA ÇÖKÜYOR

WABetaInfo'nun ortaya çıkarttığı tehlikeli WhatsApp mesajlarının WhatsApp çökme sorununa yol açtığı fark edildi. Buna göre, WhatsApp karışık ve anlamsız bir şekilde sıralanan mesajları işlemekte zorluk yaşıyor ve bu yüzden WhatsApp uygulaması çöküyor. Üstelik bazı kullanıcılar, telefonlarını kapatıp açtıklarında dahi WhatsApp'ın düzelmediğini, çökmeye devam ettiğini belirtiyor. Bu sorun yüzünden birçok kişi WhatsApp sohbet geçmişini de kalıcı olarak kaybetmiş durumda. Yani durum sanılandan da ciddi.

İŞTE WHATSAPP'I ÇÖKERTEN MESAJLARI ÖNLEMENİN YOLU

WhatsApp çökme sorununa neden olan WhatsApp mesajlarının kaynağının Brezilya olduğu düşünülüyor. Bu yüzden WABetaInfo, bilinmeyen numaralardan gelecek mesajlara açık olan WhatsApp hesaplarının sadece rehberindeki kişilere mesaj almalara izin vermesini istiyor. Bunun için yapılması gerekenler ise şöyle: