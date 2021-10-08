Duruşuyla okul formasını andıran uygun fiyatlı çocuk kıyafet kombinleri

Çocuklara giyim alışverişi yaparken okul hayatına uygun kıyafetler seçmek önemli. Çocuğunuzun dolabına ekleyeceğiniz bazı kurtarıcı parçalarla kombin yapmayı kolaylaştırabilirsiniz. Gömlek, polo tişört ve süveter bu kurtarıcı kıyafetlere örnek olarak verilebilir. Gelin, çocuğunuzun okul hayatına şıklık katacak kıyafetleri incelemeye başlayalım.

1. Şık sweatshirtlerle çocuğunuzun konforunu güvence altına alın

Sweatshirtler yetişkinlerin vazgeçilmezi olsa da en çok çocuklara yakışıyor. Okul kıyafetlerinin en rahat parçası olan sweatshirt ile çocuklarınıza şık ve sevimli kombinler yapabilirsiniz. Bizce eşofman altları sweatshirtlerin ayrılmaz bir parçası. Bu kombin için Defacto Baskılı Lacivert Sweatshirt ile Koton Basic Eşofman Altı'nı bir araya getirebilirsiniz. Bu iki parça, birbirleriyle harika bir uyum yakalıyor. Okul kıyafetlerine sweatshirt kombini ekleyerek yerinde duramayan çocuklarınıza hareket özgürlüğü tanıyın.

Çocuklarınızın vazgeçilmezi olacak kombinde yer alan sweatshirtü satın almak için için buraya, eşofman altı içinse buraya tıklayın.

2. Okul kıyafetlerinin olmazsa olmazı: Polo yaka tişörtler

100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 25 TL indirim kazanmak için tıklayın!

Sadelik ve şıklığı buluşturan polo yaka tişörtler, okul kombinlerinin kurtarıcısı. Size bir tüyo verelim: slim fit pantolonlar, polo yaka tişörtlere çok yakışıyor. Küçük prensesinize polo yaka tişörtle kombin yapmak istiyorsanız ilk önerimiz Defacto T-shirt Girl’s. Yüzde yüz pamuklu yapıdaki bu tişört, şık ve kaliteli bir görünüm sergiler. Bu kombini Defacto Slim Fit Pantolonla tamamlayabilirsiniz. Rahat kalıbıyla öne çıkan pantolon, bel içi ayarlanabilen lastikleriyle pratik bir kullanım sağlıyor.

Polo yaka tişörtü çocuğunuzun dolabına eklemek istiyorsanız buraya, slim fit pantolon içinse buraya tıklayınız.

3. Fermuarlı sweatshirtler kış mevsiminin vazgeçilmez parçası

Her kıyafetin üzerine kolayca uyan fermuarlı sweatshirtler, okul modasında popülerliğini koruyor. Soğuk havalarda çocuğunuzu ısıtan sweatshirtler, aynı zamanda en kolay kombinlenebilen parçalardan biri. Ayrıca okul çantasına koyacağınız bir sweatshirtle gün içinde üşüyen çocuğunuzun ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Bu işlevsel kıyafete örnek olarak Koton Erkek Çocuk Sweatshirt'ü verebiliriz. Siyah renkli sweatshirtün içine istediğiniz her renk tişörtü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu kombinin altına Defacto Slouchy Dokuma Pantolon uyum sağlayacaktır.

Renk ve tarzıyla göze çarpan kombindeki sweatshirtü satın almak istiyorsanız buraya tıklayın. Kombini tamamlayan pantolon ise burada sizleri bekliyor.

4. Sıkı durun, bu kombinin tatlılığına dayanamayacaksınız

Gömlekler okul için en uygun parçalardan biri. Özellikle tatlı detaylarla süslenen gömlekler, kız çocuklarının favorisi olabilir. Sevimli bir kıyafetle kız çocuğunuzu mutlu etmek istiyorsanız Panço Fiyonklu Kız Çocuk Gömleğini incelemelisiniz. Siyah fiyonklu yaka detayı ile göze çarpan gömlek, okul formalarını aratmıyor. Üstelik geniş kesimiyle de rahatlık sunuyor. Bir de gömleğin altına piliseli bir etek tercih ederseniz bu kombin tadından yenmez. Bunun için Defacto Piliseli Kolej Eteğini kullanabilirsiniz.

Kumaşı ve detayıyla şık bir görünüm yakalayan gömleğe buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Kombini tamamlamak istiyorsanız piliseli eteği satın almak için buraya tıklayın.

5. Kış mevsimi kazaksız geçer mi hiç?

Kış mevsiminin demirbaşı kazaklar bu sezonda da okullarda sıkça tercih edilecek gibi görünüyor. Çocuğunuzun okul kıyafetlerine kazak eklemek istiyorsanız bu kombin tam size göre. Kombinimizin mimarı Panço Mr. Winter Triko Kazak. Erkek çocuklarının kalbini fethedecek kazak, fermuar detayı ile göze çarpıyor. Biz, mavi tonuyla tatlı bir görünüm sunan kazağa camel rengini yakıştırdık. Bu kombin için en uygun parça Koton Camel Jogger Pantolon.

Siz de bu ikiliye bayıldıysanız camel rengi Koton marka erkek çocuk pantolonunu satın almak için buraya tıklayın, mavi renk şık kazağa ise buradan ulaşabilirsiniz.

6. Baskılı tişörtlerle eğlenceli kombinlere kapı aralayın

Prime üyesi olup avantajlardan yararlanmak için tıklayın!

Tarzına önem veren kız çocukları baskılı tişörtlere bayılır, doğrusu biz de onlara bu tişörtleri çok yakıştırıyoruz. Bu tişörtlerle şık bir görünüm elde etmenin zor olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Baskılı tişörtleri kombinlemek sandığınızdan çok daha kolay. Bu tişörtlerin eğlenceli bir örneğini ele alalım. Koton Kız Çocuk Yıldız Baskılı Tişört ile harika kombinler yapabilirsiniz. Tişörtün üzerindeki yıldızlı baskıyı Zeyland Beyaz Slim Pantolon ile öne çıkarın. Renk geçişi ile harika bir uyum sergileyen kombinin, çocuğunuzun yüzünü güldüreceğine eminiz.

Çocuğunuzda eğlenceli bir görünümle şıklık yaratmak istiyorsanız tişört için buraya, beyaz pantolon için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Sıra geldi kombin yapmaya gerek bırakmayan alt-üst takımlara

Okul çağındaki çocuklarınızın dolabında alt-üst takımlara mutlaka yer ayırmalısınız. Kombin yapmaya gerek bırakmayan bu takımlar, günü kurtaran kıyafetlerden biri. Üstelik takımda yer alan parçaları ayrı ayrı da kullanabilirsiniz. Bu işlevsel takımlardan biri Trendyolkids Kiremit Fırfır Örme Takım. Kız çocukları için tasarlanan bu takım, rengi ve duruşuyla çocuk tarzını bir adım öne taşıyor. Kollarında yer alan fırfır detaylarıysa kıyafete tatlılık katıyor. Örme kumaşıyla kış mevsiminin favori parçası olacak takım, esnekliğiyle de oldukça konforlu.

İki parça olmasına rağmen uygun fiyatıyla da dikkatinizi çekecek ürüne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

8. Çocukların enerjisine eşlik eden eşofman takımları

Her çocuk klasik giyinmek zorunda değil, spor giyimle de çocuğunuzun tarzını oluşturabilirsiniz. Eğer çocuğunuz rahatına düşkünse mutlaka bir eşofman takımı olmalı. Yerinde duramayan çocuklara rahatlık sağlayacak eşofmanlar, okulda da çocuğunuza eşlik edebilir. Böyle bir takım arıyorsanız Daywhite Kapüşonlu Eşofman Takımına bakmalısınız. Likralı kumaştan üretilen takım, çocuklara konfor sağlıyor. Kalın kumaşı ve kapüşonlu yapısı onu kış mevsimi için kullanışlı hale getiriyor. Takımda yer alan parçalar, renkleri sayesinde farklı kıyafetlerle de kullanılmaya uygun.

Eğer eşofman takımını erkek çocuğunuzun kıyafetleri arasına eklemek istiyorsanız buraya tıklayın.

9. Triko hırkalarla kız çocukları için hoş kombinler yapabilirsiniz

Okul kıyafetlerinde şıklığa giden en kestirme yol triko hırkadan geçiyor. Görünümüyle okul formasından farksız olan bu hırkalar, mutlaka miniklerin dolabında yerini almalı. Defacto Kız Çocuk Triko Hırka havalı ve şık bir görünüm sağlayan triko hırkaların en güzel örneklerinden. Tişört veya gömlek, istediğiniz kıyafetin üzerine kullanabileceğiniz hırka her kombine hoş bir görünüm katar. Bu görünüme son dokunuşu pileli bir etekle yaparsanız tatlı bir tarz yakalayabilirsiniz. Defacto Kız Çocuk Pileli Etek, triko hırkaların ayrılmaz bir parçası olabilir. Esnek belli ve A kesimli etek okulda sıkça tercih edilen modellerden biri.

Triko hırkayı incelemek için buraya, pileli etekle kombini tamamlamak için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Hem sıcak tutan hem de şık bir stil yaratan süveter kombinleri

Sıcak tutmakta başarılı bir parça olan süveter doğru kombinlendiğinde kalite ve şıklığı yansıtır. Erkek ve kız çocuk giyiminin kullanışlı parçası olan süveterler, okul kıyafetlerinde de öne çıkıyor. Ovateks Unisex Çocuk Süveteri buna harika bir örnek. Siyah renkli ve desensiz süveterin birçok kıyafete uyum sağlayacağına eminiz. Süveterin altınaysa kız çocuklarında etek, erkek çocuklarında pantolon kullanılabilir. Kız çocukları için önerimiz Defacto Şort Etek. Erkek çocukları içinse Koton Siyah Pantolon kullanılabilir.

Bu şık kombini satın almak istiyorsanız süveter için buraya, erkek çocuk pantolonu için buraya tıklayınız.

