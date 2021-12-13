Duş sonrası keyif yapmak isteyenler için en iyi bornoz markası hangisi?

Gün içinde pek çok stres faktörüyle karşılaşılıyor. Biriken ve enerjiyi düşüren stresten kurtulmanın en kolay yolu ise çoğu zaman sıcak bir banyo ya da evde SPA keyfi oluyor. Bornoz takımları ise pozitif enerjinin ve banyo keyfinin uzamasını sağlıyor. Bu nedenle en iyi bornoz hangi marka, sizler için listeledik. Haydi, bu ürünlere birlikte göz atalım.

Bornoz seçerken nelere dikkat edilmeli?

İlk olarak en çok merak edilen "Bornoz nedir?" ve "Bornoz ne işe yarar?" soruları ile başlayalım. Bornoz; duş ve banyo sonrası vücuda giyilen ve kurulanmayı sağlayan, genellikle pamuklu havlulara verilen genel bir isim. "Bornoz nasıl olmalı?" derseniz mutlaka yumuşacık dokusuyla sizi saran, kaliteli materyaller ile üretilen ve suyu hızlıca emen ürünler tercih edilmeli. Uzun süreli ve konforlu bir kullanım için "Bornoz nasıl asılır?" diye soranlar için de hemen cevaplayalım: Duş sonrası ıslanacağı için bornozun mutlaka kurumasını sağlamak gerekir. Bu nedenle sermek en iyi yöntem. Kuruduktan sonra ise banyo askılığına rahatça yerleştirebilirsiniz.

1. Konforlu bir kullanım için CelinaTex

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En iyi bornoz markası önerilerimiz arasında yer alan CelinaTex, bu modelindeki şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Yumuşak dokusu ile konforlu bir kullanım imkanı sunan ürün, banyo sonrası keyfi arttırıyor. Pamuktan üretilen bornoz, nemi ve suyu emerek hızlı bir şekilde kurumanıza yardım ediyor. Modaya uygun olarak dizayn edilen uzun baldır stili ve kapüşonu, şıklığınızı her an korumanızı sağlıyor. Cep ve kemer detayları ise bornoza ayrı bir hava katıyor. Ürün, çamaşır makinesinde 60 derecede rahatlıkla yıkanabiliyor.

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2. Şık tasarımı ile Homelover

Sizin için seçtiğimiz bir diğer ürün olan Homelover Bornoz, %100 pamuk dokusu ile yumuşacık bir his sunuyor ve teninizdeki suyu emerek maksimum kuruma sağlıyor. Vücudu mükemmel bir şekilde saran tasarımı, duş sonrasında sıcaklığınızı koruyarak konforlu bir kullanım imkanı sunuyor. Çift dikişli olarak üretilen bornoz, dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca kullanılabiliyor. Ürün, fuşya rengi ile dikkat çekerken kapüşon ve kemer detayları bornoza fonksiyonellik katıyor.

Çamaşır makinesinde 40 derecede yıkanabilen Homelover Bornoz'u incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Morgenstern ile kalite ve asalet bir arada

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Duştan çıktıktan sonra sizi sıcacık bir şekilde sarmalayacak Morgenstern Bornoz, suyu maksimum düzeyde emiyor. %100 pamuklu kumaşı, cildinizde hoş bir his bırakıyor. Kapüşonu sayesinde saçınızdaki nemi alarak hızlı bir şekilde kurumanıza yardım ediyor. Ürünün ön tarafında yer alan cep detayları, küçük eşyaları yanınızda taşımanıza olanak veriyor. Estetik bir görüme sahip olan bornoz, sabahlık ve ev mantosu olarak rahatlıkla kullanılabiliyor. Ürün, çamaşır makinesinde 40 derecede yıkanabiliyor.

Uzun baldır modeli ile dikkat çeken Morgenstern Bornoz'u sepete eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Yumuşak dokusuyla NY Threads

NY Threads, mercan polardan üretildiği için ultra konforlu bir kullanım sunuyor. Ürün; havuzda, duşta, hatta sabahlık olarak çok amaçlı şekilde kullanılabiliyor. Şal yaka özelliği bornoza şıklık katarken kemer detayı belinizi nazik bir şekilde sarıyor. Ürün, duş sonrasında vücutta kalan nemi emerek sizi sıcak tutuyor. Ne çok ince ne çok kalın olan bornoz, çift dikiş özelliği ile uzun yıllar boyunca rahatlıkla kullanılabiliyor. Çamaşır makinesinde düşük sıcaklıkta yıkanabilen ürün, makinede kurutulabiliyor.

Şık tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken NY Threads'i satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

5. İpeksi bir dokunuş için Minteks

En iyi bornoz markaları arasında yer alan Minteks, çift dikişli ve kaliteli yapısı ile uzun bir kullanım ömrü sunuyor. %100 organik pamuktan üretilen bornoz, yumuşak dokusu ile cildinizi hassas bir şekilde sarıyor. Bornoz, vücuda tam olarak oturan tasarımı ile sıcak kalmanızı sağlıyor. Pembe rengi ve şal yakası, bornoza farklı bir hava katıyor. Ayrıca cepleri sayesinde küçük ürünleri taşıma fırsatı veriyor. Ürün, çamaşır makinesinde 60 derecede yıkanabiliyor. Ayrıca düşük sıcaklıklarda kurutulması öneriliyor.

Sabahlık olarak da kullanılabilen Minteks Bornoz'u sepetinize eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Banyo keyfini sürdürmek için Dorota

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En iyi bornoz önerileri arasında yer alan bir diğer ürün olan Dorota Bornoz, yumuşak iç dokusu ile rahat ve huzurlu hissetmenize yardım ediyor. %100 pamuk içerikli olduğu için vücuttaki nemi emerek hızla kurumanızı sağlıyor ve banyo sonrası keyfi uzatmanıza da yardımcı oluyor. Üründe bulunan kapüşon detayı sayesinde saçlarınızı başka bir havlu ile kurutmanıza gerek kalmıyor. Bornoz, baldırdan yukarıda kalan modeli ile sizi sararak sıcak tutuyor.

Unisex olarak tasarlanan Dorota Bornoz'u detaylı bir şekilde incelemek ve sepete eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Yumuşak iç dokusuyla Ramel

Hafif yapısıyla sabahlık olarak da kullanılabilen Ramel Bornoz, size duş sonrasında konfor sunuyor. %90 pamuk içerikli ürün, nemi emerek hızlıca kurumanıza yardım ediyor. Bornozun yumuşak iç dokusu, bu şık ürünü üzerinde taşıyanları huzurlu hissettiriyor. %10 polyester içeriği, uzun yıllar boyunca kullanım fırsatı veriyor. Baskı detayları ürüne şıklık katıyor ve kapüşonu ile saçınızdaki ıslaklığı gideriyor. Ayrıca ürünün cepleri, telefonunuz için alan yaratıyor. Bornoz, çamaşır makinesinde ılık suda yıkanabiliyor.

Estetik bir tasarıma sahip Ramel Bornoz hakkında bilgi edinmek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Vazgeçilmeziniz olacak tasarımıyla Hobby Trendy Rachel

Saf ve doğal pamuk iplikleriyle örülen Hobby Trendy Rachel, yumuşak dokusu ile banyo sonrası benzersiz bir deneyim sunuyor. Sizi narin bir şekilde sarmalayan bornoz, pamuklu olduğu için vücutta kalan suyu hızlıca emiyor. Hem duş hem yıkama sonrası kolayca kuruyan ürünün dayanıklı yapısı, tüy dökülmesine izin vermiyor. Çekme ve renk atma gibi problemler yaşatmayan bornoz, sade ve şık tasarımı ile hediye olarak da tercih ediliyor.

Hafif dolgun yapısını uzun yıllar kaybetmeyen Hobby Trendy Rachel Bornoz’u incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

9. Unisex tasarımıyla Semecca

Kadife dokuyu sevenlerin kalbini fethedecek Semecca, kapüşonlu tasarımıyla baş havlusuna olan ihtiyacı ortadan kaldırdığı için fonksiyonel bir kullanım sunuyor. Unisex tasarımı ile herkesin rahatlıkla kullanabileceği ürün, yüksek su çekme gücü ile hızlıca kurulanmanıza yardım ediyor. Dışı kadife olan bornozun pamuklu iç yapısı, ekstra yumuşaklık sağlıyor. Yıkama sonrasında sertleşme ya da renk solması gibi problemler yaşatmayan ürün, estetik tasarımı ile banyolara da çok yakışıyor.

Hem hediye hem çeyizlik olarak tercih edebileceğiniz Semecca Bornoz’u sepetinize eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Estetik duruşuyla Eumenia



Birinci kalite ipliklerle üretilen ve %100 pamuk olan Eumenia, ekstra yumuşak dokusu ile banyo keyfinin devam etmesini sağlıyor. Yüksek su emiciliğiyle ıslaklık hissi oluşturmayan ürün; dayanıklılığı yüksek olduğu için soft formunu uzun süre koruyor, solma ve çekme yapmıyor. Bornoz, 40 derecede ve pamuklu programda yıkanabiliyor. Üstelik ürünün temizliğinde yumuşatıcı da kullanılabiliyor. Rengi ve modeli ile çok seveceğiniz ürün, banyolarda estetik bir duruş sergiliyor.

İster asarak ister makinede rahatlıkla kurutabileceğiniz Eumenia Bornoz'a sahip olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

