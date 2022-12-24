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  4. Düşürdüğü hastane muayene fişi her şeyi ortaya çıkardı! Dedektifler böyle iz sürdü

Düşürdüğü hastane muayene fişi her şeyi ortaya çıkardı! Dedektifler böyle iz sürdü

24.12.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de birçok hırsızlık olayı dedektiflerin adım adım iz sürmesiyle ortaya çıkarıldı. Olayın aydınlatılmasında ise bulunan bir muayene fişi etkili oldu. Sulama kanalından çalınan malzemelerin bulunduğu aracı tespit eden JASAT, çalıntı elektrik panosundan çıkan muayene fişiyle gerçeği ortaya çıkardı. Hastaneden kimlik bilgilerine ulaşan ekipler, kamu kurumumdan yapılan hırsızlığı da aydınlatmış oldu.

Düşürdüğü hastane muayene fişi her şeyi ortaya çıkardı! Dedektifler böyle iz sürdü

Denizli'nin Tavas ilçesinde sulama kanalındaki çok sayıda hırsızlık olayında olan mağdur olan çiftçiler ekiplere ihbarda bulundu. Bunun üzerine ekipler hızla harekete geçti. Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı yaptığı çalışmada 20 gün sonra şüpheli ve aracı tespit etti. JASAT dedektiflerince takibe alınan araç durdurularak Tavas İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Birçok hırsızlık olayının aydınlatılmasında ise elektrik panosunda bulunan bir fiş etkili oldu. İşte detaylar...

ÇAMURLU BİR MUAYENE FİŞİ BULDULAR

Araç içerisinde yapılan aramada jeneratör, su pompası, elektrik panosu gibi birçok çalıntı olduğu değerlendirilen malzeme bulundu. Malzemelerin kendisine ait olduğunu beyan eden şüpheli F.A. (32), hırsızlık malı olduğunu kabul etmedi. Elektrik panosu içinde bir adet çamurlu Uşak Ağız ve Dış sağlığı Hastanesi’nden alınan muayene fişi bulan dedektifler, hastane ile görüşüp müştekiyi tespit etti.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan görüşmede Uşak Ulubey Belediyesinde memur olan kişi çalınan malzemelerin belediyelerine ait su deposundan çalındığını söylemesi üzerine hastane muayene fişinden müşteki kamu kurumu tespit edilmiş oldu.

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Şüpheli hakkında hem Tavas sulama kanalı hırsızlığı hem de Uşak Ulubey Belediyesine ait depodan hırsızlık yapması nedeniyle adliyeye sevk edildi. (İHA)

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Denizli Tavas hırsızlık JASAT hastane kamu kurumu randevu

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