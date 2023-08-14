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Ebru Erdem'e cinsel istismar suçundan hüküm giymişti! Serdar Taş tahliye olduktan sonra cinayet işledi

14.08.2023 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler'de Serdar Taş, tartıştığı Ferhat Ceylan'ı silahla vurarak öldürdü. Cinayet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, Serdar Taş'ın daha önce bir rezidansın 9'uncu katından düşerek hayatını kaybeden Ebru Erdem davasında 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan hükümlü olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Ebru Erdem'e cinsel istismar suçundan hüküm giymişti! Serdar Taş tahliye olduktan sonra cinayet işledi

Dehşete düşüren olay, Bahçelievler Bağcılar Caddesi'nde cuma akşamı meydana geldi. Serdar Taş, iddiaya göre önce bir taksici ile tartıştı. Taş o tartışmanın ardından yolda yürürken bu sefer de henüz öğrenilemeyen bir nedenle Ferhat Ceylan'la tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Serdar Taş, belinden silahını çıkardı. Silahı gören Ferhat Ceylan, Taş'ın eline tekme attı. Yere düşen ikili bir süre kavga etti. Yaşanan arbede sırasında Serdar Taş belinden çıkardığı silahla Ferhat Ceylan'a peş peşe ateş etti.

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POLİS HER YERDE ARIYOR

Vücuduna isabet eden kurşunlar sebebiyle kanlar içinde kalan Ferhat Ceylan'ın yardımına çevredekiler koştu. Ağır yaralanan Ceylan, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Ceylan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Serdar Taş ise kayıplara karıştı. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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CİNSEL İSTİSMAR HÜKÜMLÜSÜYDÜ

Öte yandan Serdar Taş'ın 2019 yılında Küçükçekmece'deki bir rezidansın 9'uncu katından düşerek hayatını kaybeden Ebru Erdem (17) davasında sanık olduğu, Taş'ın 'çocuğun öldürülmesi' suçundan beraat ettiği ancak 'çocuğa yönelik cinsel istismar' suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve kısa süre önce cezaevinden tahliye olduğu ortaya çıktı.

DHA

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